V EÚ začali platiť opatrenia na riešenie nerovnováhy na trhu s vínom

Brusel 23. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že prijala výnimočné opatrenia na riešenie súčasnej nerovnováhy na trhu s vínom vo viacerých regiónoch EÚ. Prijaté opatrenia sú od piatka priamo uplatniteľné.



Do vnútroštátnych podporných programov pre víno môžu členské štáty zahrnúť aj núdzovú destiláciu s cieľom odstrániť prebytočné víno z trhu. Je zaručená flexibilita pri vykonávaní programov podpory vína, čo umožňuje väčšiu flexibilitu zeleného zberu cez toto leto a zvyšuje mieru spolufinancovania opatrení EÚ súvisiacich s reštrukturalizáciou, zeleným zberom, propagáciou a investíciami.



Sektor vína čelí zníženej spotrebe v dôsledku inflácie cien potravín a nápojov, ktorá v spojení s dobrou úrodou v roku 2022 a problémami na trhu počas pandémie viedla k hromadeniu zásob. Produkcia vína v EÚ vzrástla v tomto roku o 4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom počiatočné zásoby boli vyššie o 2 % v porovnaní s priemerom za posledných päť rokov.



Pokles spotreby vína sa odhaduje na 7 % v Taliansku, 10 % v Španielsku, 15 % vo Francúzsku, 22 % v Nemecku a 34 % v Portugalsku. Vývoz vína z EÚ za obdobie január až apríl 2023 bol o 8,5 % nižší ako v predchádzajúcom roku, čo tiež prispelo k zvyšovaniu zásob.



Celková situácia sa pre pestovateľov a výrobcov vína v EÚ premieta do odbytových ťažkostí, znižovania cien a do vážnej straty príjmov. Najpostihnutejšie krízou sú červené a ružové vína z určitých regiónov Francúzska, Španielska a Portugalska, ale aj iné vína a členské štáty sa môžu v určitých regiónoch stretnúť s podobnými ťažkosťami.



Opatrenia prijaté EK a schválené členskými štátmi pomôžu sektoru riešiť nerovnováhu. Dočasné trhové opatrenia majú zabrániť tomu, že nepredané víno zaťaží vnútorný trh a zabráni výrobcom nájsť dostatočné skladovacie kapacity pre novú úrodu.



Vďaka rozhodnutiu EK bude možné do 15. októbra destilovať víno najpostihnutejšie krízou. Destilované víno sa stiahne z trhu a získaný alkohol sa môže použiť len na nepotravinárske účely, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže.



Členské štáty majú opatrenie núdzovej destilácie zamerať na regióny alebo druhy vína s nerovnováhou na trhu, po posúdení ich zvýšenia zásob alebo zníženia ceny a predaja.



Finančná kompenzácia poskytnutá vínam oprávneným na destiláciu bude obmedzená na podiel z aktuálnych trhových cien. Tým sa zabráni zneužitiu alebo nadmernej kompenzácii po implementácii tohto výnimočného opatrenia. Členské štáty do 31. augusta musia oznámiť eurokomisii kritériá vykonávania tohto opatrenia. Členským štátom sa umožní doplniť financovanie EÚ sumou až do rovnakej úrovne vnútroštátnych platieb.



Komisia poskytla aj dodatočnú flexibilitu pri vykonávaní a financovaní programov na podporu vína na rozpočtový rok 2023. To členským štátom umožní prispôsobiť svoje opatrenia situácii na trhu s vínom v bežnom roku a lepšie využívať zelený zber na prevenciu alebo zníženie možných prebytkov vína na budúci rok. Zvýši sa aj miera spolufinancovania opatrení EÚ súvisiacich s reštrukturalizáciou, zeleným zberom, propagáciou a investíciami z 50 % na 60 %.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)