V Európe rastú digitálne spoločnosti, Slovensko však zaostáva

Bratislava 5. júla (TASR) - Hodnota 100 najlepších technologických spoločností v regióne strednej a východnej Európy vzrástla za posledný rok o takmer 41 %, čím sa celková hodnota zvýšila na viac ako 106,95 miliardy USD (99,414 miliardy eur). Informovala o tom finančno-technologická firma XTB, ktorá v spolupráci s nadáciou Digital Poland vypracovala rebríček 100 najväčších technologických spoločností regiónu. Podľa XTB je podiel Slovenska nevýznamný, keďže tvorí len 1,3 % z celkovej kapitalizácie.



V rebríčku dominujú firmy zaoberajúce sa elektronickým obchodovaním a softvérom. Rast vykazujú finančné technológie, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia, pričom v zozname sa objavilo 25 nových spoločností. Poľsko zostáva lídrom v regióne strednej a východnej Európy v rámci celkovej hodnoty digitálnych spoločností a jeho celková kapitalizácia predstavuje 38 % rebríčka. Najvýkonnejšie digitálne spoločnosti sú v susednej Českej republike, Estónsku a Rumunsku. "Slovensko má svojho zástupcu medzi TOP 100 digitálnymi fénixmi na 16. mieste. Je ním spoločnosť Eset," uviedla XTB.



Rebríček uvádza tri kategórie digitálnych šampiónov na základe ich hodnoty. Spoločnosti s ocenením presahujúcim jednu miliardu sú označené ako digitálni fénixovia, od hodnoty 250 miliónov do jednej miliardy ide o digitálnych drakov a v prípade od 100 miliónov do 250 miliónov uvádza zoznam digitálnych vlkov. Medzi digitálnymi drakmi a vlkmi nemá Slovensko žiadne zastúpenie.



Stabilne vedúce postavenie má v rebríčku Estónsko ako krajina s najvyššou intenzitou digitálnych šampiónov na obyvateľa. "Estónsko je vynikajúcim príkladom toho, ako môže strategický prístup k digitalizácii a inováciám priniesť významné výhody. Vďaka priateľskému regulačnému prostrediu a proinovačnej politike sa krajina stala magnetom pre technologické startupy a investorov. Práve tento prístup by sme mali zaviesť v celom regióne, aby sme prilákali investície a podporili rozvoj digitálnych šampiónov," skonštatoval výkonný riaditeľ nadácie Digital Poland Piotr Mieczkowski.



(1 EUR = 1,0758 USD)