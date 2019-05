V Európe sa musí zrýchliť prevod finančných platieb

Vzhľadom na ostrú konkurenciu vo svete medzi poskytovateľmi platobných prevodov člen direktória ECB Yves Mersch uviedol, že Európa musí svoje rady držať tesne uzavreté.

Frankfurt nad Mohanom 29. mája (TASR) – Európska centrálna banka (ECB) a Nemecká spolková banka (DBB) naliehajú na zvýšenie spolupráce na kontinente pri modernizácii systému finančných platieb. Pri zrýchlení prevodu platieb (Instant Payments) treba v Európe skončiť s fragmentáciou. Uviedol to v stredu na rokovaní vo Frankfurte nad Mohanom šéf DBB Jens Weidmann.



Vzhľadom na ostrú konkurenciu vo svete medzi poskytovateľmi platobných prevodov člen direktória ECB Yves Mersch uviedol, že Európa musí svoje rady držať tesne uzavreté. Ďalšie veľké fúzie na tomto dynamickom trhu, k akým dochádza teraz aj v Spojených štátoch, sú veľmi pravdepodobné.



„V tejto oblasti nesmieme nič stratiť. Musíme postupovať sebavedomo, posilňovať konkurencieschopnosť spoločného trhu bez toho, aby sme podliehali protekcionistickým sklonom,“ povedal Mersch.



ECB vlani v novembri uviedla do činnosti servis, vďaka ktorému sa v Európe dajú elektronicky posielať platby. Ide o systém TIPS (Target Instant Payment Settlment). Systém umožňuje posielať peniaze adresátom aj cez hranice do desiatich sekúnd.



„Banky tento systém zatiaľ využívajú opatrne. To zodpovedá skúsenostiam, že také systémy potrebujú čas na to, aby sa presadili. Chce to však docieliť, aby sa kritická masa prevodov dosiahla rýchlejšie,“ uviedol Weidmann.



Úspešný európsky model Girocard však nezanikne. „Nebudeme vytvárať nijaký nový model len preto, aby sme zlikvidovali jestvujúci systém,“ konštatoval konateľ spolkového zväzu nemeckých bánk Andreas Krautscheid.



Člen Správnej rady DBB Burkhard Balz upozornil na to, že finančný sektor už nemôže strácať čas. Povedal, že pokračujúca digitalizácia vyžaduje od poskytovateľov platobných služieb odvážne a rýchle konanie. Európa sa nesmie dostať do situácie, že sa budeme musieť rozhodovať medzi americkými a čínskymi poskytovateľmi.