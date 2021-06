V Európe zaznamenali rekordný rast kybernetických útokov

Bratislava 29. júna (TASR) - Výskumný tím Check Point Research zaznamenal rekordný rast kybernetických útokov v Európe. K nárastu kybernetických útokov a hrozieb sa pridávajú agresívne malvéry.



V regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) bol v máji týždenný priemer útokov na jednu organizáciu 780, pričom začiatkom roka to bolo 643 útokov. Na porovnanie výskumníci uviedli, že v Amerike to bolo priemerne 671 útokov na organizáciu týždenne v porovnaní s 589 útokmi zo začiatku roka.



"V máji sme zaznamenali medziročný rast kybernetických útokov na organizácie v Európe, na Strednom východe a v Afrike až o 97 %," uviedol riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Andrej Aleksiev. Práve počas mája narástol počet malvérových útokov na zariadenia pripojené do internetu o 144 % a útoky na mobilné zariadenia sa zvýšili o 41 %.



Na Slovensko priniesol mesiac máj vlnu útokov vedených cez botnety. "Tieto útoky s históriou viac ako dve desaťročia sú efektívne jednoduchosťou a brutalitou. Zahltia systémy, ktoré sa stanú pod náporom požiadaviek nedostupné alebo skolabujú," vysvetlili experti.



Najčastejším typom škodlivého softvéru vo svete bol podľa aktuálneho Indexu globálnych hrozieb modulárny botnet a bankový trojan Trickbot, ktorý aj na Slovensku zasiahol viac ako päť percent organizácií. Trickbot cieli na platformu Windows a je distribuovaný cez spamovú mailovú kampaň. Slúži na ovládnutie počítača obete, kradne bankové prihlasovacie údaje, inštaluje malvér a umožňuje kompromitáciu ďalších prvkov infraštruktúry. Vzniká tak priestor na ransomvérový útok.



"Organizácie všetkých veľkostí sú bombardované globálnymi multivektorovými kybernetickými hrozbami piatej generácie. Kritické je, že väčšina spoločností je zabezpečená maximálne proti hrozbám tretej generácie zneužívajúcich zraniteľnosti v aplikáciách. Avšak kybernetický zločin sa vyvíja závratným tempom a bezpečnostné riešenia takéhoto typu sú nepostačujúce," dodali odborníci.



Zastaviť pandémiu kybernetických útokov si bude podľa výskumníkov vyžadovať spoluprácu vlád, kybernetických bezpečnostných spoločností aj samotných organizácií.