V eurozóne sú podľa Kažimíra stále prítomné riziká rastu inflácie

Bratislava 11. marca (TASR) - Keby Európska centrálna banka (ECB) znížila úrokové sadzby predčasne, hrozil by opätovný rast inflácie. Riziká, medzi ktorými sú ceny plynu, zelená transformácia či tlak na zvyšovanie miezd, sú stále prítomné, uviedol v pondelok guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Spomalenie inflácie podľa neho zostáva krehké a nie je možné ho považovať za samozrejmosť.



"Rozhodnutie znížiť sadzby už teraz by bolo predčasné. Predstavuje riziko, v prípade ak by sa situácia vyvíjala inak, než očakávame, nutnosti otáčať kormidlom. To by naštrbilo našu dôveryhodnosť a nepomohlo nikomu," uviedol Kažimír. V nasledujúcich týždňoch by podľa neho mala ECB zostať opatrná, zbierať informácie a pripraviť stratégiu postupného uvoľnenia úrokových sadzieb. "Osobne uprednostňujem plynulý a stabilný cyklus uvoľňovania. Práve preto si musíme byť istí naším prvým krokom," dodal Kažimír.



I keď tlaky na zvyšovanie miezd postupne klesajú, naďalej podľa guvernéra NBS zostávajú príliš vysoké. V prípade, ak by sa rast produktivity nezačal zrýchľovať, môže to potiahnuť infláciu smerom nahor. Neistý je aj vývoj cien plynu. Tie síce klesli na dlhodobé minimá, no tento vývoj by sa mohol ľahko zvrátiť. Medzi riziká zaradil Kažimír aj zelenú transformáciu našich ekonomík. Tá podľa neho ovplyvní vývoj inflácie v strednodobom horizonte spôsobmi, ktoré v súčasnosti ešte nevieme naplno zohľadniť.



ECB čaká na aprílové a najmä na júnové údaje o vývoji ekonomiky. V júni bude k dispozícii nová prognóza budúceho vývoja inflácie a ekonomiky, a práve začiatkom leta očakávajú prvé zníženie úrokových sadzieb centrálnej banky aj analytici.