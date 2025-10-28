< sekcia Ekonomika
V Galante slávnostne skolaudovali nové zariadenia sociálnych služieb
Autor TASR
Galanta 28. októbra (TASR) - V Galante slávnostne skolaudovali nové zariadenia sociálnych služieb. Jedno bude fungovať ako zariadenie podporovaného bývania, druhé bude slúžiť deťom s poruchou autistického spektra. Náklady na prestavbu dvoch bývalých školských objektov miestnej strednej odbornej školy obchodu a služieb boli takmer 800.000 eur. Práce financoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK) z vlastných zdrojov.
„Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra ponúkne sociálne služby zamerané nielen na rozvoj komunikačných schopností, socializáciu a integráciu detí, ale aj pomoc rodinám,“ uviedla pre TASR riaditeľka centra sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta Veronika Fazekas. Pôjde o ambulantnú formu pomoci. Budova sa nachádza na Bratislavskej ulici.
O zopár desiatok metrov ďalej je nové zariadenie podporovaného bývania, kde klienti získajú podporu pri každodenných činnostiach. „V tomto objekte bude kapacita šesť klientov. Nájdu tu obývačku spojenú s jedálňou, máme tu kuchyňu špeciálne prispôsobenú imobilným klientom. Sú tu dvojlôžkové izby. Potrebám imobilných pacientov sú prispôsobené aj toalety a sprcha,“ podotkla.
Ide o deinštitucionalizované zariadenie podporovaného bývania, ktoré dáva klientom väčšiu slobodu v porovnaní s klasickými domovmi sociálnych služieb. „Forma pomoci a podpory tu bude miernejšia, aby sme aktivizovali ich potenciál k samostatnosti. Síce tu budú mať dohľad, ale sami si budú prať, upratovať, variť, nakupovať,“ priblížila.
V areáli tohto zariadenia by mal v roku 2027 vzniknúť aj sociálny podnik. „Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu. Pôjde o chemickú práčovňu a čistiareň,“ doplnila Fazekas. Nachádzať sa bude v plánovanej novostavbe, zamestnávať má päť až osem zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Cieľom je rozvoj ich schopností a potenciálu.
Predseda TTSK Jozef Viskupič považuje podporované bývanie za dôležitý spôsob poskytovania sociálnej služby. Poukázal na to, že ide o pokračovanie pilotných projektov podporovaného bývania v kraji. „Z pôvodných vzdelávacích priestorov sa stali priestory na poskytovanie sociálnej služby a vzdelania,“ povedal na margo slávnostnej kolaudácie oboch zariadení.
