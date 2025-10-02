< sekcia Ekonomika
V Gelnici odsúhlasili zmluvu na modernizáciu tepelného hospodárstva
Koncesionár prevezme tepelné hospodárstvo od 1. januára 2026. Mesto pripomína, že ide o prenájom a celý systém tepelného hospodárstva v súčasnom rozsahu zostáva v jeho vlastníctve.
Autor TASR
Gelnica 2. októbra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Gelnici minulý týždeň odsúhlasilo koncesnú zmluvu so spoločnosťou esi, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní na modernizáciu tepelného hospodárstva v Gelnici. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.
Podľa neho tak centrálne zásobovanie teplom a teplou úžitkovou vodou v Gelnici už nebude závislé na plyne, mesto od nového roka prejde na domáce zdroje energie. Kým v prvej fáze pôjde o štiepku, neskôr má byť na tento účel využívaná banská voda. Spoločnosť získala koncesiu na prevádzku tepelného hospodárstva na obdobie 30 rokov.
„Pre občanov je to dobrá správa. Odstrihneme sa totiž od plynu, ktorého cena je v posledných rokoch značne nestabilná a nebyť dotácií od štátu, ľudia by dnes za teplo a teplú vodu platili omnoho viac než reálne platia. Náš centrálny systém tepelného hospodárstva bude z hľadiska ceny pre koncového užívateľa oveľa stabilnejší a navyše aj ekologickejší. Firma zmodernizuje aj rozvody tepla cez možné fondy,“ uviedol primátor Dušan Tomaško.
Tvrdí, že mesto by si túto investíciu z vlastných zdrojov nemohlo dovoliť a ani sa nemohlo zapojiť do dotačných schém, keďže podmienkou na modernizáciu je, aby subjekt, ktorý prevádzkuje tepelné hospodárstvo, využíval obnoviteľné zdroje energie. „Znamenalo by to, že by sme museli vytvoriť nový zdroj tepla na vlastné náklady, čo v našej situácii tiež nebolo reálne,“ vysvetlil.
V prvej fáze sa má prebudovať v súčasnosti nevyužívaná kotolňa v areáli nemocnice na kúrenie štiepkou. V ďalšej fáze sa má na kúrenie využívať banská voda z bane Nová Krížová a systém tepelných čerpadiel.
„Výhodou bude, že každý bytový dom, ale aj verejná budova či rodinný dom napojený na tento centrálny systém si bude môcť sám určovať odkedy bude kúriť a aj nastaviť konkrétnu teplotu. Takisto sa vyrieši aj dlhoročný problém s rôznou teplotou teplej vody v jednotlivých bytoch a tiež nedostatočný tlak vody spôsobený zastaraným systémom zásobovania,“ spresňuje radnica.
Koncesionár prevezme tepelné hospodárstvo od 1. januára 2026. Mesto pripomína, že ide o prenájom a celý systém tepelného hospodárstva v súčasnom rozsahu zostáva v jeho vlastníctve. „Ceny pre domácnosti zostanú v prvom polroku budúceho roka nezmenené. Koncesionár garantuje, že cena tepla bude v budúcnosti nižšia než pri používaní plynu ako zdroja energie,“ doplnilo.
Podľa neho tak centrálne zásobovanie teplom a teplou úžitkovou vodou v Gelnici už nebude závislé na plyne, mesto od nového roka prejde na domáce zdroje energie. Kým v prvej fáze pôjde o štiepku, neskôr má byť na tento účel využívaná banská voda. Spoločnosť získala koncesiu na prevádzku tepelného hospodárstva na obdobie 30 rokov.
„Pre občanov je to dobrá správa. Odstrihneme sa totiž od plynu, ktorého cena je v posledných rokoch značne nestabilná a nebyť dotácií od štátu, ľudia by dnes za teplo a teplú vodu platili omnoho viac než reálne platia. Náš centrálny systém tepelného hospodárstva bude z hľadiska ceny pre koncového užívateľa oveľa stabilnejší a navyše aj ekologickejší. Firma zmodernizuje aj rozvody tepla cez možné fondy,“ uviedol primátor Dušan Tomaško.
Tvrdí, že mesto by si túto investíciu z vlastných zdrojov nemohlo dovoliť a ani sa nemohlo zapojiť do dotačných schém, keďže podmienkou na modernizáciu je, aby subjekt, ktorý prevádzkuje tepelné hospodárstvo, využíval obnoviteľné zdroje energie. „Znamenalo by to, že by sme museli vytvoriť nový zdroj tepla na vlastné náklady, čo v našej situácii tiež nebolo reálne,“ vysvetlil.
V prvej fáze sa má prebudovať v súčasnosti nevyužívaná kotolňa v areáli nemocnice na kúrenie štiepkou. V ďalšej fáze sa má na kúrenie využívať banská voda z bane Nová Krížová a systém tepelných čerpadiel.
„Výhodou bude, že každý bytový dom, ale aj verejná budova či rodinný dom napojený na tento centrálny systém si bude môcť sám určovať odkedy bude kúriť a aj nastaviť konkrétnu teplotu. Takisto sa vyrieši aj dlhoročný problém s rôznou teplotou teplej vody v jednotlivých bytoch a tiež nedostatočný tlak vody spôsobený zastaraným systémom zásobovania,“ spresňuje radnica.
Koncesionár prevezme tepelné hospodárstvo od 1. januára 2026. Mesto pripomína, že ide o prenájom a celý systém tepelného hospodárstva v súčasnom rozsahu zostáva v jeho vlastníctve. „Ceny pre domácnosti zostanú v prvom polroku budúceho roka nezmenené. Koncesionár garantuje, že cena tepla bude v budúcnosti nižšia než pri používaní plynu ako zdroja energie,“ doplnilo.