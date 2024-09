Analýza: V rebríčku krádeží e-mailov sa SR ocitla na 17. mieste

Bratislava 27. septembra (TASR) - V roku 2023 došlo v globálnom meradle k výraznému nárastu množstva uniknutých prihlasovacích údajov k e-mailovým účtom v kombinácií s heslami, prihlasovacími menami, telefónnymi číslami a ďalšími údajmi. V prípade krádeží e-mailových adries spolu s heslami sa Slovensko umiestnilo v celosvetovom rebríčku na 17. mieste. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF, ktorá aj na Slovensku zabezpečuje prevádzkovanie úverových registrov a systémov.



Beatrice Rubini, výkonná riaditeľka sekcie zaoberajúcej sa doménou kybernetickej bezpečnosti, vysvetlila, že na krádež osobných údajov používajú kyberzločinci malvér a rôzne falošné aplikácie, ktoré je ťažké odlíšiť od skutočných. Pri zacielení na spotrebiteľov zneužívajú aj nástroje umelej inteligencie, veľmi časté sú podvodné emaily formulované dôveryhodným jazykom. "Mnohí internetoví používatelia sú neopatrní - opakovane používajú rovnaké heslo pre rôzne účty a služby, ukladajú svoje prihlasovacie údaje priamo do prehliadača, čím sa zvyšuje ich zraniteľnosť," upozornila.



V rámci krádeží e-mailových adries spolu s heslami skončilo ešte horšie ako Slovensko susedné Česko, ktoré sa prostredníctvom krádeží domén "cz" ocitlo na 11. mieste. Neželané prvenstvo majú USA a globálne emailové účty s koncovkami "com" a "net". Na 2. mieste je Rusko s "ru", nasleduje Nemecko s "de" a Taliansko s doménou "it".



Najčastejšie ukradnuté slovenské heslá za rok 2023 boli kombinácie jednoduchých čísel "123456", "123456789", krstné mená "martin", "monika" a "dominika", ale aj výrazy, ako "onedirection", "wattpad", "mamina" a "password".



Na globálnej úrovni kolovalo v roku 2023 v online priestore a komunikačných platformách približne 7,5 miliardy zneužiteľných informácií, čo je takmer o 45 percent viac ako v roku 2022.



V roku 2023 sa útočníci najčastejšie zameriavali na heslá, e-mailové adresy, používateľské mená, mená a priezviská a telefónne čísla. V porovnaní s rokom 2022 heslá predbehli e-mailové adresy a dostali sa na prvé miesto.