V Groupe PSA Slovakia stále nie je zhoda v znení kolektívnej zmluvy

Trnava 4. decembra (TASR) – Vedenie trnavského výrobcu automobilov Groupe PSA Slovakia a tamojšia odborová organizácia OZ KOVO nenašli stále zhodu na znení kolektívnej zmluvy pre nasledujúce obdobie. Informoval o tom hovorca závodu Peter Švec po štvrtkovom (3.12.) kole vyjednávania. Uviedol, že odbory odmietli uzavretie dohody na štyri nasledujúce roky a navrhujú dohodu len na jeden, maximálne na dva roky. Takéto riešenie podľa vedenia automobilky však nezabezpečí stabilné podmienky pre zamestnancov a môže ohroziť ambíciu trnavského závodu vyhrať vnútrokoncernovú súťaž o investíciu do nového modelu.



V čase od 8. októbra do 29. novembra strany rokovali za účasti sprostredkovateľa. Zákonom určený termín pre mediáciu bol dvakrát predĺžený. Vedenie automobilky, ako uviedol hovorca, naďalej trvá na takom zvýšení odmeňovania, ktoré umožní výrobnému centru zvýšiť aj konkurencieschopnosť závodu ako nutnej podmienky pre získanie investície do možného budúceho modelu. "Získanie nového projektu je nevyhnutnou podmienkou pre budúcnosť závodu a jeho zamestnancov. Kritériami úspechu výrobného centra vo veľmi náročnej vnútrokoncernovej súťaži sú tri kľúčové faktory - ekonomická výkonnosť, flexibilita a kvalita," upozornil Švec.



V odmeňovaní zamestnávateľ navrhol pre roky 2021 až 2024 zvýšiť mesačne vyplácanú výkonnostnú individuálnu prémiu v priemere o 10 eur v každom zo štyroch rokov a tým navýšiť maximálnu úroveň tejto mesačnej prémie v roku 2021 na 220 eur, v roku 2022 na 240 eur, v roku 2023 na 260 eur a v roku 2024 na 280 eur. V rokoch 2023 aj 2024 navrhuje vedenie automobilky aj všeobecné zvýšenie mzdy o 20 eur každý rok. Automobilka chce zachovať individuálne zvýšenia mzdy a vyplácať 13. a 14. plat podľa odpracovaných rokov.



Zamestnávateľ zároveň navrhuje od roku 2021 zvýšiť príspevok na benefity pre lojálnych zamestnancov, ktorí odpracovali viac ako 15 rokov. Podiel na zisku za rok 2020, vyplatený v roku 2021, navrhuje vedenie automobilky zvýšiť o 150 eur za výsledky kvality. Za rok 2019 táto suma predstavovala spolu 1031 eur. „Vo Flexibilite pracovného času zamestnávateľ ustúpil a znížil pôvodne navrhované limity vyúčtovacieho obdobia Konta pracovného času na šesť mesiacov. Návrh zamestnávateľa zohľadňuje potrebu mať vyššiu mieru flexibility smerom nahor aj nadol, čím sa vytvorí priestor na pružnú reakciu podľa vývoja na trhu,“ uviedol Švec. Priemerná mzda operátorov výroby vyplatená v roku 2019 dosiahla 1291 eur pred zdanením, vrátane prémií a príplatkov. Celková priemerná mesačná mzda bez manažmentu dosiahla v roku 2019 výšku 1632 eur.



"Vedenie automobilky potvrdzuje svoju vôľu hľadať dohodu so sociálnym partnerom, ktorá pripraví budúcnosť trnavského výrobného centra na požadovanej úrovni jeho výkonnosti," dodal hovorca závodu.