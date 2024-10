V Haliči budú o biohospodárstve diskutovať zástupcovia šiestich krajín

Halič 23. októbra (TASR) - Na zámku v obci Halič v okrese Lučenec sa v stredu začína dvojdňová medzinárodná konferencia s názvom Slovak BioEconomy Valley. O biohospodárstve a jeho uplatnení v Banskobystrickom kraji budú diskutovať zástupcovia šiestich európskych krajín. TASR o tom za organizátorov podujatia informoval Daniel Kojnok zo združenia BioPark Slovakia.



Medzinárodná konferencia v Haliči je postavená na piatich základných pilieroch. Diskutovať sa bude o politickej a ekonomickej podpore biohospodárstva, o inováciách, vzdelávaní či investíciách v tejto oblasti. Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Portugalska a Francúzska.



"Hlavným cieľom konferencie je oficiálne predstaviť špecializáciu Banskobystrického kraja v oblasti biohospodárstva, a to z pohľadu národného, ale aj medzinárodného kontextu a zároveň etablovať akčný plán pre vytvorenie Údolia biohospodárstva v Banskobystrickom kraji," priblížil Kojnok.



Juh Banskobystrického kraja patrí medzi hospodársky najviac zaostávajúce regióny Slovenska, biohospodárstvo pritom patrí k najrýchlejšie rozvíjajúcim sa odvetviam v Európe. "Banskobystrický kraj z pohľadu surovinovej základne má najvyšší potenciál pre rozvoj tohto odvetvia. Keď do toho započítame rozvinuté vedecko-výskumné kapacity s využitím excelentných výskumných partnerov zo zahraničia, vzniká príležitosť pre zásadný obrat v smerovaní regiónu," dodal Kojnok.



Medzinárodná konferencia Slovak BioEconomy Valley potrvá do štvrtkového (24. 10.) poludnia. Podujatie organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a združením BioPark Slovakia.