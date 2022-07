V hlinikárni Slovalco by po odstavení fungovalo len recyklačné centrum

Žiar nad Hronom 14. júla (TASR) – V hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom by po odstavení primárnej výroby hliníka fungovalo iba recyklačné centrum pre spracovanie procesného šrotu, ktoré podnik uviedol do prevádzky tento rok. Hlinikáreň avizuje prepúšťanie troch stoviek pracovníkov, kľúčových zamestnancov pre možný reštart výroby si však plánuje ponechať. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý.



"Definitívne rozhodnutie o tom, či Slovalco prestane vyrábať primárny hliník úplne, alebo len utlmí výrobu na technologické minimum a v chode ponechá len niekoľko elektrolýznych pecí, urobí predstavenstvo spoločnosti," uviedol Veselý. Ako dodal, predpokladá, že po prijatí verdiktu budú musieť prepustiť približne dve tretiny zamestnancov, čo predstavuje zhruba 300 ľudí.



V hlinikárni by aj po odstavení výroby naďalej fungovalo recyklačné centrum pre spracovanie procesného šrotu, do ktorého spoločnosť investovala 15 miliónov eur. "Okrem toho budú fungovať niektoré podporné procesy. Tiež plánujeme dočasne udržať kľúčových zamestnancov pre možný reštart," priblížil Veselý. Vyhliadky na prípadné obnovenie výroby sú však podľa jeho slov v súčasnosti veľmi nepravdepodobné.



Jediný slovenský výrobca hliníka ohlásil prepúšťanie v reakcii na narastajúce ceny elektrickej energie, vysoké ceny emisných povoleniek a nízke ceny hliníka. Spoločnosť dlhodobo žiada vládu o zmenu kompenzačnej schémy pre energeticky náročný priemysel a podmienky porovnateľné s ostatnými európskymi krajinami. Ešte začiatkom roka hlinikáreň znížila produkciu na 60 % svojej výrobnej kapacity.



Slovalco v Žiari nad Hronom zamestnáva približne 450 ľudí a tvrdí, že na výrobu hlinikárne je naviazaných ďalších asi 2500 pracovných miest. Väčšinovým vlastníkom podniku je svetový hliníkový gigant Norsk Hydro, menšinovým spoločnosť Penta Investments.