V Hliníku nad Hronom plánujú zariadenie na spracovanie elektroodpadov
Autor TASR
Hliník nad Hronom 31. októbra (TASR) - Zámer spoločnosti ŽP EKO QELET a. s. so sídlom v Martine vybudovať v existujúcom areáli na zhodnocovanie starých vozidiel v Hliníku nad Hronom zariadenie na spracovanie elektroodpadov sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to zo záväzného stanoviska Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pred nadobudnutím právoplatnosti zverejnenom na enviroportáli.
Spoločnosť plánuje zariadenie vybudovať v areáli existujúceho autorizovaného zariadenia na zhodnocovanie starých vozidiel, kovového odpadu a farebných kovov. Nezávisle od existujúceho zariadenia na spracovanie starých vozidiel plánuje prevádzkovať zber, výkup a dovoz elektroodpadov kategórie ostatný. Ďalej rozoberanie, triedenie a skladovanie komponentov z elektroodpadov, ako aj rozmerovú úpravu odpadov zbavených elektrických a elektronických súčastí.
Činnosť chce spoločnosť vykonávať v zastrešených halách, ktoré v súčasnosti využíva ako sklady materiálu. „Jedna hala bude určená na demontáž a druhá hala na dočasné zhromažďovanie vytriedených a upravených častí elektroodpadov,“ uvádza sa v zámere s tým, že nová činnosť sa bude dotýkať aj niekoľkých parciel, na ktorých by sa v budúcnosti v prípade potreby mohli realizovať nové haly, triediace a drviace linky.
Kapacita zariadenia nepresiahne ročne limit stanovený zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a bude do 200.000 ton spracovaných elektroodpadov ročne. Zber elektroodpadov chce spoločnosť uskutočňovať vlastnými vozidlami alebo vozidlami zmluvných organizácií na základe objednávky. Pôvodcami elektroodpadov budú obce, úrady, inštitúcie či podnikateľské subjekty. Náklady na vybudovanie zariadenia odhaduje spoločnosť do 500.000 eur.
