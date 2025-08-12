< sekcia Ekonomika
V Holandsku náklady na energiu znepokojujú majiteľov solárnych panelov
Vláda naznačila, že od začiatku roka 2027 zruší reguláciu čistého merania, podľa ktorej domácnosti so solárnymi panelmi dostávajú peniaze za prebytočnú energiu, aj keď ju okamžite nespotrebujú.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 12. augusta (TASR) - V Holandsku sa od marca tohto roka majiteľom solárnych panelov náklady na dodávanie prebytočnej energie do verejnej elektrickej siete zvýšili v priemere o päť percent a výhody fotovoltiky sa pre Holanďanov zmenšili. Na utorňajšiu správu denníka Telegraaf a informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.
Telegraaf zdôraznil, že výhody vyplývajúce z využívania solárnych panelov sa v posledných rokoch v krajine stlmili, najmä po tom, ako energetické spoločnosti od zmien zavedených v marci začali majiteľom fotovoltiky účtovať poplatky za dodávku „vlastnej energie“ namiesto toho, aby ich za dodanú energiu odmeňovali.
Vláda takisto naznačila, že od začiatku roka 2027 zruší reguláciu čistého merania, podľa ktorej domácnosti so solárnymi panelmi dostávajú peniaze za prebytočnú energiu, aj keď ju okamžite nespotrebujú.
Obe rozhodnutia - vlády aj energetických spoločností - majú povzbudiť majiteľov solárnych panelov, aby spotrebúvali energiu, ktorú tieto panely vyrobia, namiesto toho, aby ju dodávali späť do verejnej rozvodnej siete, čo preťažuje kapacitu siete. Platí tiež, že pre energetické spoločnosti je elektrina z domácich solárnych panelov drahšia ako nákup na trhu.
Agentúra pre ochranu práv spotrebiteľov Consumentenbond v tejto súvislosti uviedla, že výsledkom tohto stavu je predĺženie času, za ktorý sa majiteľom solárnych panelov vrátia náklady na ich inštaláciu - z piatich na 15 až 20 rokov. Solárne panely majú očakávanú životnosť 25 rokov.
Podľa údajov webovej stránky zameranej na porovnávanie cien overstappen.nl niektorí poskytovatelia fotovoltickej energie od marca tohto roka zaznamenali vyššie náklady na jej dodávanie do siete o 40 %, čím sa ich ročné výdavky zvýšili až o 1000 eur. Najviac zasiahnuté boli malé domácnosti s niekoľkými slnečnými panelmi na streche. Domácnosti v priemere platia o 5 % viac ako do marca tohto roka.
Agentúra Consumentenbond vyzvala energetické spoločnosti na väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o náklady na dodávku elektriny do verejnej siete, a odkázala, že by sa mala prijať jednotná metóda výpočtu, aby si domácnosti mohli ľahšie porovnávať ceny.
„Každý to robí inak. Jeden vypočítava pevnú cenu za mesiac, iný používa rôzne stupnice alebo vypočítava tarifu za kilowatthodinu. Pre spotrebiteľov je takmer nemožné porovnávať si navzájom ceny zo strany poskytovateľov,“ opísala situáciu generálna riaditeľka Consumentenbond Sandra Molenaarová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
