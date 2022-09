V Holandsku otvorili LNG terminál, časť kapacity si prenajalo Česko

Praha/Eemshaven 8. septembra (TASR) - V holandskom prístave Eemshaven na severe krajiny vo štvrtok uviedli do prevádzky nový terminál na skvapalnený zemný plyn. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj český premiér Petr Fiala. Česko si prostredníctvom spoločnosti ČEZ prenajalo tretinu kapacity terminálu. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Česká republika je závislá od ruského plynu, a to je veľká chyba, z ktorej sa musíme poučiť. Našťastie, na svete existuje dosť iných zdrojov, akým je aj skvapalnený plyn," povedal český predseda vlády v Eemshavene. Skvapalnený plyn dovezený z holandského terminálu pokryje Česku tretinu ročnej spotreby.



Prvé dodávky skvapalneného plynu prídu do holandského prístavu podľa slov Fialu zo Spojených štátov. Česi ho budú môcť využívať už od septembra.



Český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela uviedol, že ide o historický okamih pre energetickú bezpečnosť. "Pre Česko to znamená možnosť znížiť závislosť od ruského plynu až o tretinu a hlavne veľkú pomoc v tom, aby sme zvládli blížiacu sa zimu," dodal Síkela.



Celková ročná kapacita terminálu je osem miliárd kubických metrov plynu. Na miesto sa bude skvapalnený plyn dovážať v špeciálne upravených tankeroch. Následne sa ohreje, čím sa premení na plynné skupenstvo. V takejto forme bude z terminálu do Česka prúdiť v prepravných plynovodoch.



Holandský terminál bude môcť Česká republika využívať do septembra 2027, keď sa jej končí kontrakt. Okrem ČEZ-u má kapacitu v termináli rezervovanú aj holandská spoločnosť Shell a francúzska firma Engie.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)