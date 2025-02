V Holandsku sa uplatnilo na trhu práce 60% ukrajinských utečencov

Brusel/Amsterdam 4. februára (TASR) - Počet ukrajinských utečencov v Holandsku, ktorí si našli prácu, narastá. Podľa správ informačného portálu DutchNews.nl to potvrdzujú najnovšie údaje Holandskej štatistickej agentúry CBS. Informuje o tom spravodajca TASR.



Údaje CBS naznačili, že v minulom roku platené zamestnanie našlo 59 percent utečencov pôvodom z Ukrajiny. Ide o nárast ich prítomnosti na trhu práce, keď v roku 2023 bolo zamestnaných 55 % ukrajinských utečencov a v roku 2022, po vypuknutí ruskej invázie voči Ukrajine, len a 44 percent.



Vlani sa na území Holandska so štatútom utečenca nachádzalo 92.000 Ukrajincov v produktívnom veku.



Podľa smernice EÚ o dočasnej ochrane, ktorá bola predĺžená do marca 2026, môžu občania Ukrajiny žiť a pracovať za rovnakých podmienok v krajinách EÚ ako domáci občania a bez toho, aby potrebovali pracovné povolenie.



CBS spresnila, že väčšina z ukrajinských utečencov pracovala na dočasné alebo flexibilné zmluvy, pričom 38 % z nich našlo zamestnanie cez agentúry dočasného zamestnávania a ďalších 24 % bolo najatých ako jednorazoví pracovníci. Viac ako polovica z nich pracovala na plný úväzok, čo je v Holandsku definované ako 35 hodín a viac týždenne, zatiaľ čo ďalších 15 % pracovalo od 30 do 35 hodín týždenne.



Podiel pracujúcich na trvalý pracovný pomer sa za posledný rok takmer zdvojnásobil z 5 % na 9 %.



Koncom januára holandská pravicová vláda uviedla, že pripravuje plán, ktorý má povzbudiť Ukrajincov, aby sa po skončení vojny vrátili do svojej rodnej krajiny. Potvrdila to aj ministerka pre azyl Marjolein Faberová, keď vyjadrila nádej, že po vojne sa vysídlení ľudia z Ukrajiny budú môcť vrátiť domov. "Ale pokiaľ sa nachádzajú v Holandsku, zámerom kabinetu je, aby robili čo najviac, aby boli sebestační a prispievali na náklady," odkázala.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)