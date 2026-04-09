V Holandsku výdavky na obranu budú súťažiť s rozvojom stavebníctva
Brusel/Amsterdam 9. apríla (TASR) - Dodatočné investície Holandska do ozbrojených síl vyvinú ďalší tlak na stavebníctvo a bytovú výstavbu. Na štvrtkovú správu denníka Algemeen Dagblad upozornil bruselský spravodajca TASR.
Denník s odkazom na analýzy holandskej banky ABN Amro pripomenul, že stavebný priemysel už teraz čelí nedostatku personálu. Plánované dodatočné vládne výdavky na obranu vrátane výstavby nových vojenských objektov pre stavebníctvo znamenajú, že so sektorom obrany bude súťažiť o dostupný personál a odborníkov.
Holandská vláda na nasledujúce roky vyčlenila miliardy eur na rozvoj obranného sektora. To zahŕňa výstavbu ďalších kasární, cvičísk a inej vojenskej infraštruktúry, čo si bude vyžadovať rovnakých dodávateľov, inžinierov a montážnikov, ktorí sú potrební aj v oblasti bytovej výstavby, na údržbu infraštruktúry a rozširovanie elektrických sietí.
„Do roku 2030 bude na všetky stavebné úlohy potrebných ročne 17.000 až 19.000 ďalších pracovníkov,“ opísal situáciu ekonóm ABN Amro Adrian Collien pre denník Algemeen Dagblad.
Keďže tento personál nie je k dispozícii ani teraz, stavebné plány ministerstva obrany vyvinú ešte väčší tlak na už aj tak napätý trh práce v stavebníctve.
Predošlé holandské vlády si stanovili cieľ postaviť okolo 100.000 domov ročne, aby riešili veľký nedostatok bývania v Holandsku. Tento cieľ sa nikdy nedosiahol, čiastočne aj pre problémy s personálom v stavebníctve.
Zvýšený dopyt zo strany rezortu obrany by mohol zvýšiť ceny, najmä za stavu, keď situácia okolo Iránu zvyšuje ceny surovín a energie.
„Bude to boj o personál. Stále vidíme nedostatok stavenísk a energia potrebná pre stavebníctvo je tiež rastúcou výzvou pre nedostatok elektrickej energie v elektrickej sieti,“ vysvetlil Collien.
Problémy pre stavebníctvo avizuje aj Bouwend Nederland, obchodné združenie pre stavebný priemysel, ktoré upozornilo, že okrem všeobecného nedostatku bývania, zaostávania v údržbe infraštruktúry a rozširovania elektrickej siete je na obzore ďalšia veľká výzva pre stavebný sektor a infraštruktúru: plnenie cieľov obrany.
„Deje sa to v čase, keď v nasledujúcich rokoch odíde do dôchodku 60.000 ľudí v stavebníctve a infraštruktúrnom priemysle a bude ich potrebné nahradiť,“ povedal Arno Visser, predseda Bouwend Nederland, pre denník Algemeen Dagblad.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
