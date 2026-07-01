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V Holandsku začal platiť nový mýtny systém pre nákladné vozidlá
So zavedením nového systému sa v Holandsku zároveň ruší európska diaľničná známka (Eurovignette) a znižujú sa paušálne poplatky pre nákladné vozidlá.
Autor TASR
Haag 1. júla (TASR) - V stredu nadobudol v Holandsku platnosť nový mýtny systém pre nákladné vozidlá. Domáce aj zahraničné nákladné vozidlá odteraz platia za používanie cestnej siete v Holandsku podľa počtu najazdených kilometrov. Mýtny systém sa vzťahuje na takmer všetky holandské diaľnice a na viacero provinčných a obecných ciest. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy holandského ministerstva infraštruktúry a vodného hospodárstva.
So zavedením nového systému sa v Holandsku zároveň ruší európska diaľničná známka (Eurovignette) a znižujú sa paušálne poplatky pre nákladné vozidlá. Mýto sa zaznamenáva pomocou palubnej jednotky (OBU), ktorá musí byť viazaná na zmluvu s poskytovateľom mýtnych služieb. Účastníci cestnej premávky budú platiť za každý prejdený kilometer. Čím ekologickejšie a ľahšie bude vozidlo, tým nižšie budú poplatky. Okrem toho bola zrušená daň z motorových vozidiel pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou vozidla do 12.000 kilogramov.
Pre ťažšie nákladné vozidlá bola daň znížená na európsku minimálnu úroveň. Tieto vozidlá budú dočasne využívať nulovú sadzbu, a to od 1. júla 2026 do 1. januára 2027.
Veľká časť príjmov z mýta pre nákladné vozidlá sa vráti do sektora cestnej dopravy. Tieto finančné prostriedky podporia prevádzkovateľov dopravy prostredníctvom dotačných schém na investície do nákladných vozidiel s nulovými emisiami, nabíjacej infraštruktúry a efektívnejšej dopravy, uviedlo ďalej ministerstvo.
Od 1. septembra do 31. decembra 2026 sa bude uplatňovať dočasné zníženie sadzieb mýta pre nákladné vozidlá o 22,3 %. Holandská vláda zaviedla toto dočasné opatrenie na podporu sektora cestnej dopravy v reakcii na prudký nárast cien pohonných látok v dôsledku konfliktu na Blízkom východe.
Nákladné vozidlá v kategóriách N2 a N3 musia byť vybavené funkčnou palubnou jednotkou. Na dodržiavanie tejto požiadavky dohliada od prvého dňa účinnosti nového mýtneho systému Holandský úrad pre motorové vozidlá (RDW). Pokuty za jej nesplnenie budú počas prvých šiestich mesiacov znížené o 50 %.
So zavedením nového systému sa v Holandsku zároveň ruší európska diaľničná známka (Eurovignette) a znižujú sa paušálne poplatky pre nákladné vozidlá. Mýto sa zaznamenáva pomocou palubnej jednotky (OBU), ktorá musí byť viazaná na zmluvu s poskytovateľom mýtnych služieb. Účastníci cestnej premávky budú platiť za každý prejdený kilometer. Čím ekologickejšie a ľahšie bude vozidlo, tým nižšie budú poplatky. Okrem toho bola zrušená daň z motorových vozidiel pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou vozidla do 12.000 kilogramov.
Pre ťažšie nákladné vozidlá bola daň znížená na európsku minimálnu úroveň. Tieto vozidlá budú dočasne využívať nulovú sadzbu, a to od 1. júla 2026 do 1. januára 2027.
Veľká časť príjmov z mýta pre nákladné vozidlá sa vráti do sektora cestnej dopravy. Tieto finančné prostriedky podporia prevádzkovateľov dopravy prostredníctvom dotačných schém na investície do nákladných vozidiel s nulovými emisiami, nabíjacej infraštruktúry a efektívnejšej dopravy, uviedlo ďalej ministerstvo.
Od 1. septembra do 31. decembra 2026 sa bude uplatňovať dočasné zníženie sadzieb mýta pre nákladné vozidlá o 22,3 %. Holandská vláda zaviedla toto dočasné opatrenie na podporu sektora cestnej dopravy v reakcii na prudký nárast cien pohonných látok v dôsledku konfliktu na Blízkom východe.
Nákladné vozidlá v kategóriách N2 a N3 musia byť vybavené funkčnou palubnou jednotkou. Na dodržiavanie tejto požiadavky dohliada od prvého dňa účinnosti nového mýtneho systému Holandský úrad pre motorové vozidlá (RDW). Pokuty za jej nesplnenie budú počas prvých šiestich mesiacov znížené o 50 %.