PRIESKUM: V Hongkongu sú luxusné produkty a služby stále najdrahšie

New York 18. januára (TASR) - Lovci veľkých zliav by si mali dávať pozor, aby sa neženili v New Yorku, nenajímali si právnikov v Hongkongu, alebo aby nekupovali kvalitné vína v Rio de Janeiro. Tvrdí to švajčiarska banka Julius Baer s odvolaním sa na výsledky štúdie Global Wealth and Lifestyle Report 2020, ktorá porovnávala ceny rôznych luxusných výrobkov a služieb, od domov až po whisky a kabelky, v najdrahších mestách sveta.



V dôsledku vysokých sadzieb miestnych daní je Rio de Janeiro, druhé najväčšie mesto Brazílie, najdrahšou metropolou na svete v piatich z 18 kategórií Global Wealth and Lifestyle Report 2020.



New York sa stal najdrahším miestom na usporiadanie svadobnej hostiny pre 400 osôb alebo "prenájom" osobného trénera, zatiaľ čo Londýn obsadil prvú priečku v kategórii "laserová operácia očí", ktorá odstráni rozmazané videnie.



Hongkongu napriek vlaňajším demonštráciám a s tým spojeným problémom, stále patrí prvé miesto v celkovom rebríčku najdrahších luxusných položiek.



Správa švajčiarskej banky opäť raz potvrdila, že majetok najbohatších ľudí sa stále zväčšuje a priepasť medzi nimi a ostatnými sa rozširuje, čo vytvára napätie v niektorých krajinách. Prehlbujúca sa nerovnosť v Hongkongu, podporená nízkymi daňami, vyvolala najhoršie nepokoje od návratu mesta pod čínsku správu v roku 1997. Aj v niektorých častiach Latinskej Ameriky a Európy sa vyskytli nepokoje v súvislosti so zvyšujúcimi sa životnými nákladmi.



No kým kedysi si ľudia pod pojmom luxus predstavili najmä drahý tovar, ako sú športové autá, šperky či kabelky, v súčasnosti už zahŕňa širokú kategóriu produktov, vrátane služieb a zážitkov, od kvalitného stravovania až po nové trendy životného štýlu, ako je wellness, uviedol Nicolas de Skowronski z banky Julius Baer.



A aj keď Hongkong môže v budúcnosti klesnúť nižšie v rebríčku miest s najvyššími cenami luxusných tovarov a služieb, keďže mesiace protestov si vyberajú svoju daň od ekonomiky, ostatné ázijské mestá sú v ňom dobre zastúpené a majú vysoké pozície, či už je to Tokio, Singapur, Taipei či Šanghaj alebo Bangkok. Svoje miesto v ňom majú aj Los Angeles a Miami, aj keď ani jedno z nich neobsadilo prvú priečku v žiadnej z kategórií luxusných tovarov a služieb.