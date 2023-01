V Hontianskych Tesároch plánujú závod na zhodnotenie odpadu

Hontianske Tesáre 17. januára (TASR) – Zariadenie na dotriedenie a zhodnotenie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu a spaľovňu na nerecyklovateľný odpad plánuje v obci Hontianske Tesáre v okrese Krupina postaviť košická spoločnosť Granya. Vyplýva to zo zámeru, ktorý je zverejnený na stránke enviroportal.sk.



Energetické ReUse centrum - ERC v predpokladanom náklade 120 miliónov eur má vyrásť v blízkosti časti Dvorníky na pozemkoch súkromného majiteľa, s ktorým má spoločnosť podpísanú zmluvu o budúcej zmluve na dlhodobý prenájom pozemkov.



Účelom navrhovanej činnosti je prispieť k riešeniu odklonu odpadov zo skládok a vybudovať zariadenie na dotriedenie a zhodnotenie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu s celkovou predpokladanou kapacitou 130.000 ton za rok a nerecyklovateľné spáliteľné zložky využiť na energetické zhodnotenie s predpokladanou kapacitou zariadenia 100.000 ton za rok, píše sa v zámere.



Cieľom navrhovanej činnosti je podľa navrhovateľa prispieť k riešeniu odklonu odpadov zo skládok a prispieť ku konceptu obehového hospodárstva, keď sa vyhodené veci, ktoré z technických alebo hospodárnych príčin nie je možné surovinovo využiť, premenia na dnes čoraz drahšiu a nedostatkovú energiu s environmentálne prijateľnou náhradou fosílnych palív. Popri samotnej prevádzke má byť najväčším odberateľom tepla rozsiahle skleníkové hospodárstvo, agropriemyselné stredisko, ktorého výstavba sa pripravuje v priamom susedstve zariadenia.



Investor predpokladá začiatok výstavby na začiatok roku 2024 a ukončenie do dvoch rokov s tým, že celá prevádzka by mohla začať fungovať v polovici roku 2027. V zariadení sa uvažuje s počtom zamestnancov do 200 v trojzmennej prevádzke.