V Horných Obdokovciach otvorili novú farmu na chov dojníc
Horné Obdokovce 3. novembra (TASR) - V areáli Poľnohospodárskeho družstva (PD) v Horných Obdokovciach v pondelok otvorili novú farmu na chov dojníc. Investíciu v hodnote 11,9 milióna eur tvoria tri moderné maštale pre 744 dojníc, kruhová dojáreň, dva silážne žľaby a tri nádrže na hnojovicu. Podľa vedenia družstva nové zariadenia umožnia vyššiu produktivitu a lepšie podmienky pre zvieratá i zamestnancov.
Nová farma v Horných Obdokovciach je súčasťou aktivít skupiny Agrofert, ktorá do modernizácie živočíšnej výroby na Slovensku investovala v rokoch 2023 až 2025 celkovo 40 miliónov eur. Patrí sem aj investícia 5,5 milióna eur v PD Okoč-Sokolovec, projekt v PD Bátovce za 11,5 milióna eur a v PD Krupá v Dolnej Krupej za 11,4 milióna eur. „Vítam, že sú na Slovensku podnikatelia, ktorí investujú aj do poľnohospodárstva. Suma 40 miliónov eur je obrovská investícia. Treba si uvedomiť, že poľnohospodárstvo je krajinotvorné a je základom rozvoja vidieka. V nasledujúcich rokoch musí byť výkladnou skriňou Slovenska a nie upadajúcim odvetvím,“ skonštatoval pri otvorení farmy dojníc premiér Robert Fico (Smer-SD).
Podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) sú nové investície do poľnohospodárstva možné aj vďaka zrýchleným procesom v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. „Tento rok vyčerpáme historicky najvyššiu sumu za 20 rokov. Aj vďaka tomu bola táto investícia úspešná. Spoločnosť požiadala o finančné prostriedky a preinvestovala v prvovýrobe 40 miliónov eur, čo je neskutočná čiastka. Ja som rád, že skoro šesť miliónov eur bolo spolufinancovaných aj z európskych zdrojov,“ uviedol Takáč.
Nová farma dojníc v Horných Obdokovciach má výrazne skvalitniť chov zvierat i produkciu mlieka. „Rozdiel medzi starými a novými maštaľami je badateľný. Tu sú obrovské vetrané priestory a veľa miesta pre dojnice, ktoré sú chované v čistom prostredí, čo zlepšuje ich zdravotný stav. Je tu nová kruhová dojáreň pre 40 kráv, ktoré sú monitorované a my vieme, či nemajú zapálené vemeno, sledujeme ako doja. Na všetko nás upozorňuje systém automaticky,“ priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Agropodnik Trnava a predseda predstavenstva PD Horné Obdokovce Emil Macho.
Benefitom pre chovateľa je tak podľa neho menej chorôb zvierat, kvalitnejšie mlieko a vyššia produkcia. „Keď chceme spotrebiteľom dodávať na pulty obchodných reťazcov mlieko za 75 centov, tak bez takýchto moderných efektívnych technológií to jednoducho nejde urobiť. Ďalším benefitom je životné prostredie. Pre takejto modernej farme sa už nebavíme o klasickom maštaľnom hnoji. Dnes dokážeme oddeliť tuhú zložku, ktorá ide vyčistená a vydezinfikovaná na podstielku a na pole sa už iba jedným traktorom vyvezie tekutá zložka. Ak má na Slovensku ostať 100.000 kusov dojníc, tak takéto maštale musíme budovať,“ povedal Macho.
