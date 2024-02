V Horných Salibách sa píše úspešný podnikateľský príbeh

O spoločnosti EU Poultry, s.r.o.

Sme slovenská firma, špecialista na spracovanie a distribúciu vysokokvalitného kuracieho mäsa a mäsových výrobkov. Dodávame do 22 európskych krajín. Ročne spracujeme vyše 40 tisíc ton kuracieho mäsa. Za rok 2023 sme dosiahli tržby viac ako 158 miliónov eur. Naše výrobné a skladovacie zariadenia máme od roku 2017 pri obci Horné Saliby. Zamestnávame vyše 300 ľudí. EU Poultry nájdete na LinkedIn Sme slovenská firma, špecialista na spracovanie a distribúciu vysokokvalitného kuracieho mäsa a mäsových výrobkov. Dodávame do 22 európskych krajín. Ročne spracujeme vyše 40 tisíc ton kuracieho mäsa. Za rok 2023 sme dosiahli tržby viac ako 158 miliónov eur. Naše výrobné a skladovacie zariadenia máme od roku 2017 pri obci Horné Saliby. Zamestnávame vyše 300 ľudí. EU Poultry nájdete na https://poultryeu.eu/ a tiež na sociálnych sieťach Facebook

Bratislava 13. februára (OTS) - Okolnosti roku 2014 ho donútili zásadne zmeniť podnikateľské zámery. Skrz ruské územie totiž viedli silné distribučné cesty pre jeho spoločnosť do vzdialených oblastí Ázie, do Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadžikistanu, Kirgizska aj Mongolska. Tieto cesty však Rusi uzavreli. Dmytro Borodavka, rodák z Kyjiva, stál pred neľahkým rozhodnutím. S podporou svojej rodiny otočil kormidlo svojho biznisu a života z Ázie na západ. Na Slovensko.Dmytro vyštudoval prestížnu Národnú poľnohospodársku univerzitu v Kyjive a celý svoj profesijný život spojil s potravinárstvom a obchodom. Pracoval na viacerých manažérskych pozíciách v spoločnosti MHP, ktorá je jedným z najväčších producentov hydiny v Európe. Následne od roku 2011, už ako kapitán vlastnej lode, viedol sieť vyše 100 maloobchodov. V roku 2016 sa zo spomínaných dôvodov rozhodol pre Slovensko. Založil tu spoločnosť EU Poultry, s.r.o. s novým spracovateľským podnikom v Horných Salibách neďaleko Galanty.Druhý manéver v smerovaní aktivít bol vynútený príchodom pandémie. Kľúčový odberateľ – gastrosektor – utrpel uzatvorením prevádzok. Dmytro preto presmeroval a upravil výrobu a dodávky do maloobchodu, uspel a stal sa finalistom EY Podnikateľ roka 2020. V súčasnosti EU Poultry spolupracuje s významnými obchodnými sieťami v 22 krajinách Európy, pričom len 25% produkcie podniku zostáva na Slovensku. Úspech spoločnosti podčiarkuje aj fakt, že spomedzi firiem slovenského potravinárskeho priemyslu dosahuje najvyšší rast tržieb.Aké sú plány pre najbližšie roky?“ prezrádza EU Poultry, s.r.o. Dmytro má štyri deti a spolu s manželkou žijú v Bratislave. Slovensko považujú za svoj druhý domov a skvelé miesto pre život.