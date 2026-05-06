Streda 6. máj 2026
V Horovciach vznikla najväčšia biometánová stanica na Slovensku

Na snímke novovybudovaná biometánová stanica v Ožďanoch 15. apríla 2026. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Z pôvodne bioplynovej stanice v obci Horovce v okrese Púchov vznikla najväčšia biometánová stanica na Slovensku a v Česku. Do plynovodu môže ročne zabezpečiť prísun 57.000 MWh biometánu, ktorý sa v Horovciach vyrába z biologicky rozložiteľných odpadov, najmä z potravinárskeho priemyslu. Vyplýva to z tlačovej správy investičnej skupiny Reticulum a spoločnosti AB Energy, ktorá transformáciu zabezpečila.

Biometánová stanica v Horovciach je dnes technologickým benchmarkom v stredoeurópskom regióne a ukazuje konkrétnu cestu k dekarbonizácii plynárenstva. Teší ma, že práve na Slovensku máme zariadenie, ktoré v odbore patrí medzi lídrov,“ uviedol Vladimír Šošovička, predseda Slovenskej bioplynovej asociácie.

Stanica podľa firiem dokáže z odpadov a inak nevyužiteľných biologicky rozložiteľných surovín vyrábať nielen elektrinu a teplo, ale zároveň čistiť bioplyn na biometán, ktorý je následne vtláčaný do distribučnej plynárenskej siete a využívaný v domácnostiach aj priemysle.

Na Slovensku je to štvrtá spustená biometánová stanica, v Českej republike (ČR) už vyrába zelený plyn 14 biometánových staníc. ČR aj SR patria podľa správy Európskej bioplynovej asociácia (EBA) medzi trhy v ranej fáze rozvoja. Ich súčasná produkcia tvorí menej ako jedno percento európskej produkcie biometánu.
