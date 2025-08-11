< sekcia Ekonomika
V hoteloch a penziónoch sa ubytovalo medziročne o 9,4 % viac hostí
Hostia strávili v hoteloch a penziónoch o 8,4 % viac nocí ako pred rokom, počet prenocovaní stúpol takmer na 1,5 milióna. Priemerná dĺžka pobytu v júni predstavovala 2,4 noci.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v júni tohto roku viac ako 606.000 hostí, o 9,4 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Bol to najúspešnejší jún pre ubytovateľov od vypuknutia pandémie. Hotelieri takmer dosiahli rekordné čísla z júna 2019, chýbalo už iba 3600 (0,6 %) hostí. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Hostia strávili v hoteloch a penziónoch o 8,4 % viac nocí ako pred rokom, počet prenocovaní stúpol takmer na 1,5 milióna. Priemerná dĺžka pobytu v júni predstavovala 2,4 noci.
V štruktúre ubytovaných tvorili s počtom 373.000 takmer dvojtretinový podiel naďalej domáci návštevníci. Išlo o medziročný nárast o 6 % a počet domácich hostí bol dokonca takmer o 2 % vyšší ako v rekordnom predkovidovom júni 2019. Zahraničná návštevnosť vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 16 % na bezmála 233.000 ubytovaných. K prekonaniu rekordného počtu cudzincov z roku 2019 chýbali už len štyri percentá zahraničných hostí.
Z regionálneho hľadiska bol jún úspešným mesiacom pre všetkých osem krajov SR, dynamicky sa im zvýšila medziročná návštevnosť a v piatich krajoch to bola dokonca historicky najlepšia júnová návštevnosť. Celková návštevnosť medziročne vzrástla od 3,4 % v Nitrianskom kraji až po 13,7 % v Banskobystrickom kraji. Dvojciferné medziročné rasty evidovali ubytovatelia aj v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji.
Najviac hostí navštívilo opäť regióny, ktoré dlhodobo vedú rebríček návštevnosti. Dominoval Bratislavský kraj s takmer 149.000 hosťami, nasledoval Žilinský kraj s viac ako 119.000 hosťami a prešovský región so 102.000 návštevníkmi. Spolu tvorili tieto tri regióny viac ako 61 % celkovej návštevnosti SR. Domáci návštevníci vyhľadávali najviac populárne horské regióny, a to Žilinský kraj (takmer 83.000 domácich hostí) a Prešovský kraj (takmer 69.000 domácich hostí). Prevahu zahraničných návštevníkov evidoval jedine Bratislavský kraj (96.000 cudzincov).
Zo všetkých ôsmich krajov Slovenska zaznamenalo v júni tohto roku historicky najvyššiu celkovú návštevnosť až päť krajov. Najviac si polepšil Žilinský kraj s aktuálnou návštevnosťou na úrovni 120.000 ubytovaných, čo bolo o osem percent viac ako v júni 2019 pred pandémiou. Celkový rast návštevnosti v kraji podporil najmä záujem domácich hostí.
Dynamickejší prírastok v porovnaní s úspešným predkovidovým júnom 2019 (približne o 3000 hostí) zaznamenali aj Trnavský a Banskobystrický kraj. Naopak, viditeľné zaostávanie oproti svojej najlepšej predpandemickej júnovej návštevnosti evidovali ešte tri regióny, najviac Nitriansky kraj o 20 %. Približne päť percent návštevníkov chýbalo ešte v Trenčianskom a Bratislavskom kraji.
V súhrne za prvých šesť mesiacov roku 2025 sa na Slovensku ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 2,8 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast v súhrne o sedem percent, pričom dynamickejšie rástol počet cudzincov ako domácich návštevníkov. V porovnaní s prvým polrokom 2019 chýbalo celkovo už len jedno percento (30.000) hostí, zaostávali iba zahraniční návštevníci, domáci hostia boli na predpandemickej úrovni.
