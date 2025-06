V Humennom dokončili rekonštrukciu krytého bazéna

Humenné 6. júna (TASR) - Mesto Humenné v spolupráci so Správou rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) ukončilo rekonštrukciu krytého 25-metrového bazéna. V piatok, po viac ako siedmich mesiacoch, bol bazén opäť sprístupnený verejnosti a plaveckým tréningom. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



Rekonštrukcia sa začala na jeseň 2024. Súčasťou projektu bola výmena pôvodného bazénového telesa za nové nerezové. Zmodernizovali aj rozvody vody a vybudovaný bol bezbariérový prístup vrátane mobilného zdviháka pre osoby so zníženou mobilitou.



Závažný technický stav podzemných častí objektu, ako poškodené betónové konštrukcie, narušená statika a korózia železobetónových stĺpov, si vyžiadali sanáciu. Konštrukcie boli spevnené novou výstužou, stropy zasanované a po obvode bazéna pribudla oceľová podporná konštrukcia.



SRaŠZ zároveň realizovala viaceré úpravy z vlastných zdrojov. Vymenili obklady a dlažby, zrekonštruovali balkón, vo vstupnej hale obnovili bufet a novinkou sú oddelené mužské a ženské parné sauny. V bývalých priestoroch fitnescentra vznikla práčovňa.



Na modernizáciu získala samospráva dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške takmer 383.000 eur. Mesto projekt spolufinancovalo sumou 170.000 eur. Havarijný stav technického podzemného priestoru si vyžiadal dodatočnú dotáciu 100.000 eur z mestského rozpočtu. Celková investícia tak presiahla 650.000 eur.



V súčasnosti prebieha aj obnova letného kúpaliska, ktorú SRaŠZ financuje z vlastných zdrojov. Vybudované boli nové spevnené plochy z pochôdzneho železobetónu s metličkovou úpravou a nové nerezové brodítka. K dispozícii bude brodisko pre najmenšie deti, tobogan a v priebehu sezóny by mali pribudnúť aj skákacie hrady. Obmenou prešli aj bufetové služby, ktoré budú po novom v správe SRaŠZ. Otvorenie letnej sezóny je naplánované na sobotu 14. júna.