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V Humennom ukončili vodozádržné úpravy v šiestich lokalitách
Hodnota zmluvy o dielo predstavovala 599.755 eur.
Autor TASR
Humenné 27. júla (TASR) - Mesto Humenné ukončilo stavebné úpravy medzigarážových priestorov v šiestich lokalitách. V rámci projektu zameraného na adaptáciu na zmenu klímy nahradilo viac ako 6000 štvorcových metrov nepriepustných povrchov vodopriepustnými plochami. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, ďalší projekt za 1,2 milióna eur, ktorý zahŕňa päť lokalít, je v súčasnosti v štádiu hodnotenia na Ministerstve životného prostredia SR.
Projekt s názvom Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Humenné začali realizovať v novembri 2025 na Kukučínovej ulici pri bývalom škvarovom futbalovom ihrisku. Práce následne pokračovali na Gorkého, Osloboditeľov, Nemocničnej ulici.
Ako posledné boli práce ukončené na Puškinovej ulici a za Vihorlatskou knižnicou. V južnej časti Námestia slobody pri knižnici odstránili nepriepustné asfaltové plochy a nahradili ich dlažbou so zvýšenou priepustnosťou a vegetačnými tvárnicami. Súčasťou úprav bolo aj vybudovanie pojazdných chodníkov a odstavných plôch. Priestor má byť dotvorený zeleňou. Časť plochy zatrávnia, v priestore smerom k workoutovému ihrisku vznikne lúčny porast s kvetmi. Výsadbu doplnia lipy, lavičky a odpadkový kôš.
Hodnota zmluvy o dielo predstavovala 599.755 eur. Oprávnené výdavky boli v plnej výške financované z nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR.
Mesto zároveň predložilo ministerstvu ďalší projekt v rámci územia udržateľného mestského rozvoja. „ Týka sa medzigarážových priestorov v lokalitách Košická, Laborecká, Ševčenkova, Sokolovská a Hrnčiarska ulica,“ spresnil Škuba.
Projekt s názvom Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Humenné začali realizovať v novembri 2025 na Kukučínovej ulici pri bývalom škvarovom futbalovom ihrisku. Práce následne pokračovali na Gorkého, Osloboditeľov, Nemocničnej ulici.
Ako posledné boli práce ukončené na Puškinovej ulici a za Vihorlatskou knižnicou. V južnej časti Námestia slobody pri knižnici odstránili nepriepustné asfaltové plochy a nahradili ich dlažbou so zvýšenou priepustnosťou a vegetačnými tvárnicami. Súčasťou úprav bolo aj vybudovanie pojazdných chodníkov a odstavných plôch. Priestor má byť dotvorený zeleňou. Časť plochy zatrávnia, v priestore smerom k workoutovému ihrisku vznikne lúčny porast s kvetmi. Výsadbu doplnia lipy, lavičky a odpadkový kôš.
Hodnota zmluvy o dielo predstavovala 599.755 eur. Oprávnené výdavky boli v plnej výške financované z nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR.
Mesto zároveň predložilo ministerstvu ďalší projekt v rámci územia udržateľného mestského rozvoja. „ Týka sa medzigarážových priestorov v lokalitách Košická, Laborecká, Ševčenkova, Sokolovská a Hrnčiarska ulica,“ spresnil Škuba.