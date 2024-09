V Humennom upozorňujú na odstávky teplej vody

Humenné 29. septembra (TASR) - Humenská energetická spoločnosť (HES) upozorňuje obyvateľov na prerušenie dodávky teplej vody v rozsahu jedného až troch dní. Dôvodom je odstraňovania závažnej poruchy na horúcovodnom potrubí pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Humennom. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že najviac bude zasiahnuté Sídlisko II.



V pondelok (30. 9.) od 5.00 do 20.00 h sa odstávka dotkne okruhov odovzdávajúcich staníc tepla (OST) Mierová, Švermová a OST 2.B. Pôjde tak o vybrané časti ulíc Čsl. Armády, Nemocničná, Štúrova, Mierová, Staničná, Pugačevova, Ul. Sládkovičova, Kudlovská, Námestie slobody, Sokolovská, Hrnčiarska, Ševčenkova a Dobrianskeho.



Od pondelkového rána do utorka (1. 10.) do 20.00 h sa to bude týkať celého okruhu OST Kukorelliho. Pôjde tak o ďalšie časti ulíc Mierová a Kudlovská, ako aj niektoré časti ulíc Kukorelliho a Štefánikova.



Najdlhšia má byť odstávka na okruhu OST Dom potravín. Trvať má do stredy (2. 10) do 20.00 h. Dotkne sa časti ulíc Kukorelliho, Námestie slobody, Vihorlatská, Staničná aj Ulice 26. novembra.



Presný rozpis adries, ktorých sa bude odstávka týkať, je zverejnený na webovej stránke mesta Humenné.