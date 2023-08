V Ilave likvidujú 140-tonovú konštrukciu mosta cez vážsky kanál

Ilava 23. septembra (TASR) - V Ilave začali v stredu odstraňovať starú oceľovú konštrukciu cestného mosta cez inundačný kanál. Most je pre dopravu uzavretý už niekoľko rokov, do konca roka by ho mal nahradiť nový. Informoval o tom riaditeľ Správy ciest (SC) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Radovan Karkuš.



Starú, 140-tonovú konštrukciu s celkovou dĺžkou 48 metrov zložia podľa neho žeriavy na pontóny umiestnené na vodnej hladine, kde ich následne začnú rozpaľovať na menšie časti a odvážať.



Podľa zástupcu zhotoviteľskej firmy Miroslava Timka bude nasledovať búranie starých betónových opôr mosta na oboch brehoch a výstavba nových.



"Nová oceľová nosná konštrukcia je už vyrobená, jednotlivé diely začne subdodávateľ hneď montovať. Most sa bude skladať v areáli SC TSK v Ilave. Po poskladaní sa celý most v kuse uloží na miesto. Predpokladám, že ešte tento rok by sme sa tu mohli stretnúť pri osadení novej mostnej konštrukcie. Tá bude mať vyššiu nosnosť, most bude širší a bude na ňom cyklochodník i chodník pre peších," priblížil Timko.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku sú náklady na výstavbu podľa zmluvy 2,7 milióna eur. "Pôvodne sme dostali od štátu dotáciu 3,6 milióna eur. Bohužiaľ, ministerstvo financií nám dotáciu zobralo a celá stavba sa financuje z rozpočtu TSK. Nie je vylúčené, že v prípade výzvy v novom programovacom období podáme žiadosť o preplatenie investície z eurofondov," doplnil Baška.



Ako informoval primátor Ilavy Viktor Wiedermann, Ilavčania na nový most už netrpezlivo čakajú. Komplikácie musia podľa neho znášať už viac ako štyri roky.



"Je to dôležitá dopravná komunikácia na sídlisko Sihoť, ale aj pre celkovú dopravnú situáciu v meste. Momentálne všetky automobily prichádzajúce do Ilavy z pravej strany Váhu musia ísť cez diaľničný privádzač na kruhovú križovatku, ktorá je už od poludňajších hodín prehustená. Pokiaľ bude nový most plne funkčný, výrazne to zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky," zdôraznil primátor.