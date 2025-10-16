Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Inchebe sa začal veľtrh nábytku a interiéru

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Na veľtrhu Moddom návštevníkov čaká pestrý výber nábytku, štýlových doplnkov a najnovších trendov v interiérovom dizajne.

Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Na bratislavskom výstavisku Incheba Expo sa koná v dňoch 16. až 18. októbra medzinárodný veľtrh nábytku a interiéru Moddom. Tento rok sa Moddom uskutoční súčasne s Veľtrhom bývania a nehnuteľností.

Na veľtrhu Moddom návštevníkov čaká pestrý výber nábytku, štýlových doplnkov a najnovších trendov v interiérovom dizajne. Na veľtrhu nájdu návštevníci ponuku od slovenských aj zahraničných výrobcov a predajcov. Súčasťou veľtrhu bude opäť výstava výtvarného umenia Art.

Veľtrh bývania a nehnuteľností 2025 je najväčším realitným veľtrhom na Slovensku. Návštevníkov čakajú konzultácie s odborníkmi, ktorí poradia pri výbere nehnuteľnosti a možnostiach jej financovania. Veľtrh je určený pre potenciálnych kupcov, ako aj pre investorov.
