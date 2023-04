V Inchebe začína medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour

Bratislava 20. apríla (TASR) - V Bratislave sa vo štvrtok začali veľtrhy cestovania a gastronómie ITF Slovakiatour a Danubius Gastro, ktoré bude sprevádzať bratislavský Autosalon. Podujatia, ktoré sa konajú v areáli Incheba Expo, potrvajú do nedele 23. apríla. Návštevníci budú môcť spoznať tipy na dovolenky a relax, gastronomické trendy či automobilové novinky.



Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour bude zameraný na cestovateľské zážitky, zaujímavé turistické destinácie či inšpirácie na cestovateľské dobrodružstvá. Na návštevníkov čaká viac ako 50 vystavovateľov z ôsmich krajín (Slovensko, Česko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Maroko, Poľsko, Rakúsko), najmä z organizácií cestovného ruchu či cestovných kancelárií. Slovenskí vystavovatelia sa sústredia najmä na prezentáciu kúpeľov (Brusno, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Lúčky, Sliač).



Spoločne s veľtrhom cestovného ruchu sa bude konať aj veľtrh gastronómie Danubius Gastro, ktorý predstaví vybavenie pre segment hotelov, reštaurácií a kaviarní, najmä chladiacu a mraziacu techniku a kontajnery, pekárske pece a nábytok do gastroprevádzok, a gastronomické trendy. Bratislavský Autosalon zasa prinesie automobilové novinky, výstavné premiéry a prehliadku karavanov.



Všetky tri podujatia je možné navštíviť na základe jednej vstupenky, a to v cene ôsmich eur. Podujatia potrvajú až do nedele.