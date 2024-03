V informatike a inžinierstve dnes pôsobí len okolo 20 % žien

Bratislava 11. marca (TASR) - Ženy dnes tvoria len okolo 30 % pracovnej sily v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM). Rodové rozdiely sú obzvlášť vysoké v najrýchlejšie rastúcich a najlepšie platených zamestnaniach budúcnosti, ktorými sú informatika a inžinierstvo, v ktorých pôsobí len okolo 20 % žien. Informovala o tom Americká obchodná komora v SR (AmCham), ktorá spolu so zástupcami IT sektora a partnermi chcela podujatím Ženy vo vedení v digitálnej dobe poukázať na význam postavenia žien.



"Na základe štúdií, ale aj mojich osobných skúseností je dokázané, že ženy zvyšujú produktivitu, zlepšujú spoluprácu, inšpirujú a sú spravodlivejšie. Vďaka jedinečným perspektívam žien je pracovisko objektívne živšie a inovatívnejšie, čo sa pretavuje aj do kvality produktov. V technologických odvetviach je však žien objektívne menej a ja osobne preto verím v mentoring, ale aj v novú vyrastajúcu generáciu, pre ktorú je prirodzený svet s rovnakými právami a príležitosťami," povedal prezident AmCham Martin Maštalír.



Vytvorenie podpornej a inkluzívnej kultúry na pracovisku je nevyhnutné na prilákanie a udržanie ženských talentov v oblasti STEM. Spoločnosti môžu spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami na vývoji programov, ktoré riešia rodovú stereotypizáciu, podporujú diverzitu a poskytujú mentorstvo študentkám už v ranom veku.



"Dlhodobo riešime dve hlavné výzvy, a to ako pomôcť organizáciám pochopiť, že nedostatok diverzity a inklúzie na pracoviskách je pre ne nevýhodou, ktorá ovplyvňuje ich výkon, a teda aj ekonomické výsledky. Zároveň sa zameriava priamo na dievčatá a ženy, ktoré nielen motivujeme k vstupu do IT sektora, ale prinášame im aj priamo IT vzdelanie. Podstatné je umožniť každej žiačke, študentke, žene, aby mala prístup k IT vzdelaniu bez akýchkoľvek bariér a takto zabezpečiť, aby sme mali neustále rastúci počet digitálne zručných ženských expertiek," doplnila Petra Kotuliaková, výkonná riaditeľka organizácie Aj Ty v IT.