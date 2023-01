ANALÝZA: V IT sektore na východe SR chýbajú najmä dátoví analytici

Košice 22. januára (TASR) - S cieľom zvýšenia hospodárskej výkonnosti východného Slovenska sa združenie Košice IT Valley rozhodlo zmapovať stav ľudských zdrojov, ktoré predstavujú základný pilier sektora. Uviedla to riaditeľka združenia Miriama Hučková, z výskumu podľa nej vyplýva, že chýbajú predovšetkým dátoví analytici.



Dodala, že je nevyhnutné vytvárať podmienky, ktoré zvýšia atraktivitu východného Slovenska pre domácich alebo zahraničných investorov. Tí vo veľkej miere vnímajú otázku svojho úspechu práve cez kvalitné a dostupné ľudské zdroje. "Pre rozvoj lokálnych firiem a zároveň prilákanie nových spoločností je nevyhnutné mať prehľad o miestnom trhu práce. To znamená vedieť, ktoré technológie sú najpoužívanejšie, aké pracovné pozície sú najobsadzovanejšie alebo ktoré je zas dlhodobo náročné obsadiť. My sa aj takto snažíme vytvárať podmienky na rozvoj lokálnych spoločností či zvyšovať investorskú atraktivitu regiónu," uviedla Hučková.



Do analýzy sa zapojilo 23 subjektov, v ktorých skúmali osem pracovných pozícií zahŕňajúcich viac ako 3200 zamestnancov. Výskum uverejnený združením má ambíciu odzrkadľovať komplexný obraz celkového dopytu po ľudských zdrojoch so zameraním na IT na východe krajiny. "Výsledkom aktivít by malo byť aj reálne prepojenie vzdelávacieho systému a skutočných potrieb praxe. Zo spojenia, ktoré dokážeme sprostredkovať, prirodzene benefitujú všetky strany," skonštatoval predseda správnej rady združenia Juraj Girman.



Výsledky prieskumu ukázali, že je nevyhnutné sa tejto téme venovať dlhodobo a systematicky, upozornila dátová analytička Mária Šurimová. Vzhľadom na získané skúsenosti z pilotného prieskumu sa už teraz sústredia na prípravu vylepšení. "Pracujeme aj na výraznejšom rozšírení základne našich respondentov a odbornej spolupráce s ich tímami pre ľudské zdroje," spresnila Šurimová. Predpokladaný dátum vydania ďalšieho reportu je júl.



Z výskumu vyplýva, že až 50 percent distribúcie vybraných pracovných pozícií tvoria softvéroví inžinieri – programátori, z ktorých až 37 percent využíva programovací jazyk Java. "Z výsledkov dát nás tiež potešili čísla, ktoré hovoria o zastúpení žien v IT. V porovnaní s európskym a slovenským priemerom je pomerne vysoké, až 26,4 percenta," dodáva Šurimová. Výsledky pilotného prieskumu sprístupní Košice IT Valley pre zainteresované spoločnosti, vybrané časti uverejní aj pre širokú verejnosť.