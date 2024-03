V Jablonci plánujú postaviť 21 rodinných domov

Bratislava 5. marca (TASR) - V obci Jablonec v okrese Pezinok má vyrásť 21 rodinných domov. Plánuje sa tam aj objekt občianskej vybavenosti a prislúchajúca technická a dopravná infraštruktúra. Vyplýva to zo zámeru, ktorý navrhovateľ Drahomír Dzíbela v zastúpení Mareka Brunovského - BM BOARD predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Pozemok sa nachádza vo východnej časti obce, pri ceste číslo III/1282, spájajúcej Jablonec a Cífer. "Návrh vytvára 21 stavebných pozemkov na individuálnu výstavbu samostatne stojacich rodinných domov a jeden pozemok na občiansku vybavenosť. V blízkosti vstupu do územia je uvažované s plochou pre menší verejný park so zeleňou a ihriskom," uviedol investor v zámere.



Navrhované domy majú byť samostatne stojace, jednopodlažné s obytným podkrovím alebo druhým ustúpeným podlažím. Vzniknúť tam má aj celkovo 66 stojísk. Predpokladaný začiatok výstavby je po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení približne v júli tohto roka a jej ukončenie o tri roky.