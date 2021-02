V januári skončilo v Česku o polovicu viac podnikateľov než pred rokom

Praha 10. februára (TASR) - Aj keď január je z hľadiska prerušených živností tradične najsilnejší, ten tohtoročný prekonal v Česku všetky rekordy. Oproti prvému mesiacu minulého roka počet prerušených činností v prípade samostatne zárobkovo činných osôb (OSZČ) vzrástol o 50 % na 25.534. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnila spoločnosť Bisnode.



Za celý minulý rok pozastavilo činnosť 100.000 českých živnostníkov. To znamená o 40 % viac než v roku 2019.



"Nepriaznivý trend pokračuje aj tento rok. Podnikatelia sa v čoraz väčšom meradle dostávajú do existenčných problémov a dochádzajú im sily," uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová, ktorú citoval server novinky.cz. "Dôvodom je predovšetkým dlhotrvajúci lockdown, ktorý zasahuje najmä segment stravovania, ubytovania, cestovného ruchu, maloobchodu a služieb. Tvrdo sú však postihnuté aj nadväzujúce sektory," dodala.



Napríklad v oblasti stravovania v reštauráciách či v prípade stánkov a podobne prerušilo v januári tohto roka činnosť 1470 podnikateľov. To je o 46 % viac než pred rokom.



V oblasti maloobchodu v nešpecializovaných predajniach prerušilo činnosť 1486 živnostníkov. To znamená medziročný rast o 20 %. Čo sa týka kaderníctiev a kozmetiky, v tejto oblasti počet prerušených činností vzrástol o tretinu na 844.