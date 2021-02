V januári súdy povolili dočasnú ochranu iba dvom podnikateľom

Bratislava 11. februára (TASR) - Súdy v januári rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany pred veriteľmi iba dvom podnikateľským subjektom. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď súdy povolili dočasnú ochranu 21 podnikateľom, ich počet klesol o viac ako 90 percent. Žiadna spoločnosť nepožiadala o zrušenie dočasnej ochrany, ale súd ju pre nespĺňanie podmienok na jej udelenie zrušil trom firmám. Vyplýva to z údajov prevádzkovateľa úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



Ku koncu januára dočasnú ochranu využívalo celkovo 298 podnikateľských subjektov. Od zavedenia dočasnej ochrany v máji minulého roka sa tak prvýkrát stalo, že v porovnaní s koncom predchádzajúceho mesiaca počet subjektov pod dočasnou ochranou klesol. V závere minulého roka bolo pod dočasnou ochranou 299 spoločností.



"Január bol špecifický tým, že podnikatelia, ktorí boli pod dočasnou ochranou podľa pôvodne platnej legislatívy k 31. decembru 2020, ju mohli využiť ešte do konca januára, pričom ani jeden z nich počas tohto mesiaca o zrušenie dočasnej ochrany nepožiadal," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková. Od začiatku roka je možné požiadať o povolenie dočasnej ochrany iba podľa nového zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Ten určuje prísne pravidlá vyhlásenie dočasnej ochrany a následnej reštrukturalizácie vrátane časových limitov trvania súdnej ochrany.



Najväčší podiel podnikateľov pod dočasnou ochranou pripadal na právnické osoby podnikateľov, a to 89,60 percenta. Od začiatku poskytovania dočasnej ochrany súdy rozhodli o dočasnej ochrane celkom pre 370 podnikateľských subjektov, ale 55 z nich ju zrušili na základe ich vlastnej žiadosti a 17 firmám dočasnú ochranu zrušili súdy z vlastného rozhodnutia.