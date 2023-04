V Jasnej vyrovnali zatiaľ najlepšiu sezónu z pohľadu návštevnosti

Demänovská Dolina 16. apríla (TASR) – Aktuálna zimná sezóna 2022/2023 v lyžiarskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách dopadla podľa prevádzkovateľa nad očakávania. Predseda predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Igor Rattaj uviedol, že návštevnosťou vyrovnali zatiaľ najlepšiu sezónu 2019/2020.



"Záujem o lyžovačku po pandemických sezónach je opäť tu a aj napriek nárastu cien trvá. Je to dobré znamenie toho, že cestovný ruch žije a asi aj prežije," povedal pre TASR Rattaj.



Komunikačný manažér TMR Marián Galajda pripomenul, že v aktuálnej sezóne sa im v Jasnej podarilo spustiť do prevádzky novú lanovku z Bielej púte na Priehybu. Skorý začiatok sezóny od 3. decembra v stredisku umožnila aj investícia do posilneného zasnežovania.



Galajda dodal, že v Jasnej je aktuálne na zjazdovkách od 30 do 150 centimetrov snehu. Zhodnotil, že hlavne vo vyšších polohách sú podmienky na lyžovanie stále veľmi dobré. "Pred nami je ešte denná lyžovačka do 23. apríla. Bodku za sezónou by sme chceli dať počas prvých májových víkendov," spresnil.