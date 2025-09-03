< sekcia Ekonomika
V Jelšave obnovia bytovky po vojakoch
Na obnove domu sa bude ako subdodávateľ podieľať aj mestský sociálny podnik.
Autor TASR
Jelšava 3. septembra (TASR) - V meste Jelšava napredujú práce na rekonštrukcii bývalej vojenskej bytovky na Armádnej ulici, v ktorej vznikne takmer 50 nových nájomných bytov. Na obnove domu sa bude ako subdodávateľ podieľať aj mestský sociálny podnik. Pre TASR to uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár.
Rekonštrukcia bytového domu po vojakoch sa v Jelšave začala vo februári. V ostatnom období bolo na stavbe menšie zdržanie a čakalo sa na dodávku nových okien. Podľa primátora to však nenarušilo harmonogram projektu.
„Dodané boli pred niekoľkými dňami, takže už sa montujú. Medzitým boli urobené práce najmä zvonka na fasáde, dve steny sú už nahodené novými omietkovými vrstvami,“ priblížil Kolesár. Ako dodal, realizované už boli aj práce v pivniciach či nové stúpačky, pokračovať sa bude inžinierskymi sieťami, rozvodmi tepla a vody a ďalšími prácami.
Rekonštrukciu za takmer 3,5 milióna eur realizuje prešovská spoločnosť Čech. Podľa primátora firma prijala i viacero brigádnikov a pomocných robotníkov z mesta a blízkeho okolia. „Jelšava bude participovať aj v subdodávke vybudovania inžinierskych sietí cez mestský sociálny podnik,“ dodal Kolesár.
Obnova bývalej vojenskej bytovky za takmer 3,5 milióna eur je jednou z najväčších investícií v novodobej histórii mesta. Samospráva projekt financuje z dotácie z Ministerstva dopravy SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V bytovom dome po rekonštrukcii vznikne 16 jednoizbových a 32 dvojizbových bytov. „Sme možno v polovici hrubých stavebných prác, na zimné obdobie sa prejde do interiéru,“ uviedol primátor s tým, že práce majú byť dokončené do začiatku budúceho leta.
V Jelšave sa nachádza viacero bytoviek, ktoré v minulosti využívali vojaci. V 70. rokoch minulého storočia to boli príslušníci sovietskych vojsk, neskôr slovenskí vojaci z vojenského útvaru, ktorý v meste pôsobil do roku 2006. Samospráva v ostatných rokoch zrekonštruovala už tri vojenské bytovky, týmto spôsobom v Jelšave pribudlo približne 50 nájomných bytov. Po aktuálnej rekonštrukcii ostane v meste po vojakoch posledná neobnovená a nevyužitá bytovka. Samospráva však už má zhotovenú projektovú dokumentáciu na jej rekonštrukciu a chce hľadať financie na jej obnovu.
