V júli na Slovensko doviezli najviac áut za posledných 16 mesiacov

Bratislava 2. augusta (TASR) - V tohtoročnom júli bolo na Slovensko zo zahraničia individuálne dovezených 5589 osobných áut, väčšina z nich ojazdených. Ide o najväčší počet dovezených áut zo zahraničia za uplynulých 16 mesiacov. Medziročne počet dovezených áut narástol o 383 vozidiel, v porovnaní s júnom 2024 ide o nárast o 546 áut. V piatok o tom informovala s odvolaním sa na oficiálne štatistiky Ministerstva vnútra SR spoločnosť Aures Holdings, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto a Mototechna.



"Aj napriek tomu, že tu máme vrchol letných prázdnin, keď veľké množstvo ľudí dovolenkuje a nachádza sa niekde pri mori v zahraničí, individuálne dovozy, predovšetkým jazdených áut, lámu rekordy. Je to v každom prípade dosť prekvapujúce, a to aj v tom kontexte, že medziročne je to nárast oproti júlu 2023 o takmer 400 vozidiel a v porovnaní s júnom 2024 dokonca o vyše 500," uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.



Najčastejšie sa v júli dovážali vozidlá zo zahraničia do Bratislavského kraja. Zaznamenaných bolo 1075 dovezených vozidiel, v porovnaní s Banskobystrickým krajom, kde bolo dovezených 562 áut, ide o takmer dvojnásobok.



Topolová odporučila pri kúpe ojazdených áut, obzvlášť zo zahraničia, preveriť si o vozidle čo najviac informácií. "Kúpa a dovoz auta spoza hraníc nemusia byť vždy také výhodné a bezproblémové, ako sa zdá na prvý pohľad. Na druhej strane, v prípade jazdených áut z tuzemska je vždy jednoduchšie si overiť ich históriu a skutočný technický stav," doplnila.