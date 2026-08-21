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V júli stúpla nezamestnanosť vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Autor TASR
Trenčín 21. augusta (TASR) - Miera nezamestnanosti vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie stúpla v júli v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,11 % na úroveň 3,08 %. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Nezamestnanosť v TSK stúpla v júli medzimesačne vo všetkých deviatich okresoch, najvýraznejšie v Myjavskom okrese - o 0,22 %. V Trenčianskom okrese bola nezamestnanosť druhá najnižšia na Slovensku.

Najvyššia nezamestnanosť bola v júli v TSK v okrese Prievidza, kde stúpla na 4,02 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,75 %), Bánovce nad Bebravou (3,06 %), Myjava (3,01 %), Nové Mesto nad Váhom (2,93 %), Považská Bystrica (2,86 %), Ilava (2,75 %), Púchov (2,55 %) a Trenčín (2,38 %).

Na Slovensku stúpla v júli nezamestnanosť medzimesačne o 0,10 % na úroveň 4,07 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,41 %), najnižšia v okrese Piešťany (2,17 %).
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