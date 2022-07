V júli začnú s rekonštrukciou cesty I/67 vedúcej cez Dobšinský kopec

Dobšiná 14. júla (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) tento mesiac začne s opravou cesty I/67 v úseku známom ako Dobšinský kopec. Zrekonštruujú vyše 4,5 kilometra vozovky, vymenia zvodidlá a pri ceste pribudnú i oporné múry. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor SSC. Zhotoviteľom stavby za takmer 5,5 milióna eur bez DPH bude spoločnosť MBM-GROUP, práce by mali trvať 18 mesiacov s výnimkou zimného obdobia.



"Stavenisko stavby bolo odovzdané a zhotoviteľ zabezpečil povolenie na čiastočnú uzávierku počas realizácie prác. Stavebné práce začnú v priebehu júla," priblížila SSC.



Rekonštrukcia cesty cez Dobšinský kopec je rozdelená do viacerých častí, okrem výmeny povrchu vozovky dôjde aj k výmene cestných zvodidiel. Pri ceste pribudnú i nové oporné múry, riešené bude odvodnenie cesty i stabilizácia vzniknutého zosuvu.



"Súčasťou stabilizácie zosuvu je aj spevnenie brehu potoka, ktorý prislúcha cestnému telesu. Spevnenie spočíva vo vytvorení kamennej dlažby z lomového kameňa," doplnila SSC s tým, že v rámci prác dôjde aj k prekládke káblov telekomunikačného operátora.