V júli zbankrotovalo 840 dlžníkov,je to medziročný nárast o takmer 17%

Bratislava 9. augusta (TASR) - V júli zbankrotovalo 840 občanov Slovenska, v medziročnom porovnaní počet ľudí s bankrotom narástol o 16,99 %. Z občanov, ktorí v júli zbankrotovali, bolo 71 dlžníkov, teda viac ako 8 %, ľudí bez domova. Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla 2023 zbankrotovalo 73.274 obyvateľov Slovenska. V stredu o tom informovala spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau na základe svojej analýzy.



"Zaznamenali sme 18 bankrotujúcich manželských párov a deväť príbuzenských väzieb. V júli zbankrotovali aj dve osemdesiatničky. Ženy v tejto vekovej kategórii sa v štatistikách vyskytujú častejšie než muži. V júli zbankrotovala aj žena narodená v roku 1939," priblížila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



V júli zbankrotovalo 513 mužov a 327 žien. V medziročnom porovnaní s júlom 2022 vzrástol podiel mužov na celkovom počte osobných bankrotov o 2,3 %. Pomer žien, ktoré zbankrotovali, naopak, v medziročnom porovnaní klesol o 2,3 %. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali minulý mesiac, malo 2,34 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie. Medzi ženami v bankrote malo vysokoškolské vzdelanie 2,75 % dlžníčok.



Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici, s podielom 30,41 %, a medzi ženami štyridsiatničky, s podielom 28,44 %. Najviac osobných bankrotov bolo v júli vyhlásených v Prešovskom kraji, a to konkrétne 202. V Bratislavskom kraji s počtom 8 ich bolo najmenej.



V júli bolo hlásených 833 konkurzov a sedem dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Zo všetkých osobných bankrotov v júli ich bolo 74 vyhlásených na majetok fyzických osôb, teda podnikateľov, a 766 na majetok nepodnikateľov. Súdy za minulý mesiac zrušili 809 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 725 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 84 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.



"Zároveň boli zverejnené dve uznesenia súdov o zrušení oddlženia pre nepoctivý zámer. Do registra diskvalifikácií pribudli traja dlžníci, ktorým v predchádzajúcich mesiacoch oddlženie zrušil súd pre nepoctivý zámer," uviedla spoločnosť CRIF.