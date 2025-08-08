< sekcia Ekonomika
V júni dosiahol zahraničný obchod druhý najvyšší prebytok v tomto roku
Dovoz tovaru sa po mesiaci tiež vrátil k medziročnému rastu, keď sa zvýšil o 3,9 % na 8,82 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Zo Slovenska sa v júni tohto roka vyviezol tovar v hodnote 9,16 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,9 %. Dovoz tovaru sa po mesiaci tiež vrátil k medziročnému rastu, keď sa zvýšil o 3,9 % na 8,82 miliardy eur. Zahraničný obchod SR tak dosiahol prebytok v objeme 334 miliónov eur, čo bola druhá najvyššia hodnota v tomto roku po máji. V medziročnom porovnaní však bolo saldo nižšie o 246 miliónov eur. Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Saldo dosiahlo túto úroveň napriek tomu, že medziročné tempo rastu dovozu výraznejšie prevýšilo len mierny rast vývozu. K nárastu dovozu prispelo hlavne zvýšenie hodnoty dovezených častí a súčastí automobilov,“ priblížili štatistici.
V rámci štruktúry exportu vykázalo medziročný nárast deväť z 10 obchodovaných tried. Najväčší vplyv mal 13 % rast rôznych priemyselných výrobkov. Jedinou triedou s medziročným poklesom boli stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Medziročné zníženie zaznamenala tretíkrát v priebehu tohto roka, pričom aktuálny pokles bol najvýraznejší o 2,7 %.
Na strane importu podľa ŠÚ SR v júni medziročne vzrástlo sedem z 10 tried. K zvýšeniu celkového dovozu najviac prispel takmer 20 % nárast rôznych priemyselných výrobkov.
„Do členských štátov EÚ smerovalo takmer 77 % hodnoty júnového vývozu SR. Dovoz z týchto štátov tvoril takmer 68 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o 0,6 % a dovoz vzrástol o 4 %,“ vyčíslili štatistici. Do krajín mimo EÚ sa export zvýšil medziročne o viac ako 2 % a dovoz z týchto krajín klesol o takmer 4 %. Slovensko tak dosiahlo v júni v obchode s členskými štátmi EÚ prebytok takmer 1,1 miliardy eur, s krajinami mimo EÚ naopak schodok v objeme približne 722 miliónov eur.
V súhrne za prvý polrok sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zvýšil o 3,9 % na 55,4 miliardy eur. Vzrástol aj dovoz, a to o 7,5 % na 54,3 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo za prvých šesť mesiacov roka aktívne v objeme viac ako 1 miliarda eur. Za rovnaké obdobie 2024 bol obchod v prebytku takmer 2,8 miliardy eur.
Na základe spresnených podrobných údajov zahraničného obchodu SR za január až máj tohto roka sa zvýšil vývoz v tomto období medziročne o 4,4 % na 46,2 miliardy eur a dovoz o 8,3 % na 45,5 miliardy eur. „Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 670 miliónov eur. Za prvých päť mesiacov minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom takmer 2,2 miliardy eur,“ doplnil ŠÚ SR.
