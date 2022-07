V júni v USA prudko klesli takzvané rozjednané predaje domov

Washington 27. júla (TASR) - Počet kontraktov na nákup starších rezidenčných nehnuteľností v USA minulý mesiac klesol viac, než sa očakávalo. To je ďalší signál, že prudký nárast úročenia hypoték tlmí dopyt po bývaní.



Index "rozjednaných" predajov domov, ktorý vychádza z podpísaných kontaktov, sa v júni medzimesačne znížil o 8,6 % na 91 bodov po náraste o 0,4 % v máji na revidovaných 99,6 bodu, uviedla národná asociácia realitných maklérov National Association of Realtors (NAR). Ekonómovia počítali s poklesom o 1,5 %. V medziročnom porovnaní index padol až o 20 %.



"Rozjednané" kontrakty na kúpu rezidenčných nehnuteľností sú barometrom budúceho predaja. Dokončenie predaja tradične trvá 4 až 6 týždňov od podpisu zmluvy.



Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun očakáva, že predaj rezidenčných nehnuteľností bude naďalej klesať, kým bude úročenie hypoték rásť. V tomto roku počíta so znížením predaja o 13 %. Na budúci rok by sa v prípade stabilizácie úročenia hypoték v blízkosti šiestich percent opäť mohli začať zvyšovať.