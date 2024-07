V júni vybavilo bratislavské letisko viac ako 246.000 cestujúcich

Bratislava 11. júla (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v júni tohto roka vybavilo vyše 246.000 cestujúcich, čo je historický rekord letiska. Medziročne počet cestujúcich stúpol o 14 %. V prvom polroku 2024 bolo na letisku odbavených viac ako 733.000 ľudí. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.



"Viac ako 200.000 cestujúcich v júni prekonalo letisko v Bratislave od svojho vzniku v roku 1951 doposiaľ len sedemkrát. Tento rok v júni sme však prekonali aj počty cestujúcich z najsilnejších rokov spred pandémie, a to z rekordných júnov rokov 2018 a 2019. V porovnaní s vlaňajším júnom, keď bolo odbavených 216.047 cestujúcich na príletoch a odletoch, sme tento rok v šiestom mesiaci dosiahli ešte vyššie číslo o takmer 30.000 osôb," povedal Novota.



Dodal, že o rekordné júnové čísla sa postarali najmä početné pravidelné a charterové lety z Bratislavy do tureckej Antalye, Hurghady v Egypte či Larnaky na Cypre. Počet letov do týchto destinácií podľa neho medziročne stúpol o viac ako 20 %.



Novota priblížil, že letisko dosiahlo rekord aj v počte letov. Počas júna sa uskutočnilo 3297 pohybov lietadiel, čo je o deväť percent viac ako vlani v júni. Zdôraznil, že počet odletov a príletov bol v šiestom mesiaci tohto roka najvyšší od vzniku letiska.



"V prvom polroku 2024 bolo na Letisku M. R. Štefánika odbavených spolu 733.097 odlietajúcich a prilietajúcich cestujúcich, o desať percent viac ako v rovnakom období minulého roka. Dostali sme sa tak na úroveň 78 % počtu cestujúcich spred koronakrízy," uviedol generálny riaditeľ. A doplnil, že vysoké počty ľudí očakáva na letisku aj v júli a auguste.



V prvom polroku podľa neho ľudia najčastejšie cestovali do Londýna, Milána, Dublina, Skopje či Antalye. Novota spresnil, že od januára do konca júna sa na letisku uskutočnilo 12.519 odletov a pristátí lietadiel, čo je o sedem percent viac ako v prvom polroku 2023.