V júni zbankrotovalo 24 firiem, štátu dlžia viac ako tri milióny eur

Bratislava 4. júla (TASR) - V júni zbankrotovalo na Slovensku 24 firiem, z toho bolo 21 eseročiek a tri akciové spoločnosti. Z nich má 14 subjektov evidované dlhy voči štátu, ktorých suma presahuje tri milióny eur. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stúpol počet konkurzov o 50 %, zo 16 na 24, ale v medziročnom porovnaní klesol o takmer 37 %, z 38 na 24 konkurzov. Informovala o tom v piatok spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



Súdy zároveň v júni povolili jednu reštrukturalizáciu, a to stavebnej firme DENNON z Bratislavského kraja, ktorá realizuje výstavbu budov. „Celkovo bolo za prvý polrok 2025 vyhlásených 8 reštrukturalizácií, v prvom kvartáli 3, v druhom 5, plus 1 verejná preventívna reštrukturalizácia. V prvom polroku 2024 ich bolo 7, v prvom kvartáli 5, v druhom 2,“ priblížila hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.



Z geografického hľadiska bolo v júni vyhlásených výrazne najviac konkurzov v Bratislavskom kraji, a to až 14, čo predstavuje viac ako 58 % z ich celkového počtu. Nasledoval Košický kraj so štyrmi a Nitriansky kraj s tromi konkurzmi. Banskobystrický kraj mal dva a Trnavský kraj jeden konkurz. Vo zvyšných troch krajoch neboli vyhlásené žiadne konkurzy.



Spomedzi odvetví bolo najviac konkurzov (7) vyhlásených vo veľkoobchode a maloobchode, nasledovala priemyselná výroba (4) a odborné, vedecké a technické činnosti (3).



„Negatívnym rekordérom v júnových konkurzoch sa stala stavebná firma NIMHAS SK sídliaca v nenápadnej bytovke v Blatnom v okrese Senec. Neeviduje si žiadnych zamestnancov, zato jej dlh voči daňovému úradu je závratných 1,358 milióna eur, čo je viac ako 60 % z celej daňovej sekery, ktorú vygenerovali všetky ostatné firmy v júnovom úpadku,“ vyčíslila spoločnosť.



Z pohľadu zamestnanosti a tržieb je podľa odborníkov najvážnejším prípadom krach SEZ Krompachy, ktorá sa zaoberala elektrotechnickou výrobou ističov a prepínačov a zamestnávala približne 200 pracovníkov.



Celkovo skončilo za prvý polrok tohto roku na Slovensku v bankrote 134 podnikateľských subjektov. V prvom kvartáli ich bolo 69, v druhom 65 subjektov.