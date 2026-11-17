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V júni–auguste bol pri sledovaných potravinách zmiešaný cenový vývoj
V medziročnom porovnaní septembra 2026 so septembrom 2025 zaznamenali ceny potravín pokles o 3,6 %.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - V období jún až august 2026 sa pri sledovaných potravinách zaznamenal na Slovensku zmiešaný cenový vývoj. Klesli ceny bravčového mäsa (-5,6 %), bryndze (-7,5 %), masla (-1,4 %) a zemiakov (-12,4 %), zatiaľ čo ceny hovädzieho mäsa vzrástli o 7,9 % a jablká zdraželi o 2,2 %. Vyplýva to z analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v utorok vzal na vedomie na svojom rokovaní vládny kabinet.
„Kuracie mäso zaznamenalo mierny rast o 2,1 %, pričom ceny mlieka a základného pečiva zostali relatívne stabilné. Celkovo bolo sledované obdobie charakteristické poklesom cien viacerých základných potravín pri súčasnej stabilite alebo raste cien niektorých komodít,“ spresnil v pravidelnej analýze rezort financií.
Priemerná inflácia za obdobie január až september 2026 podľa MF dosiahla 3,5 %, pričom ceny potravín v priemere medziročne mierne klesli o 0,5 %. Pokles cien potravín tak prispieval k zmierňovaniu rastu spotrebiteľských cien, hoci celkovú úroveň inflácie naďalej ovplyvňoval aj cenový vývoj v ostatných výdavkových skupinách. V septembri 2026 bol medzimesačný vývoj cien potravín diferencovaný podľa jednotlivých kategórií.
V medziročnom porovnaní septembra 2026 so septembrom 2025 zaznamenali ceny potravín pokles o 3,6 %. Najvýraznejšie vzrástli ceny kakaových nápojov o 12,4 % a zeleniny, zemiakov a strukovín o 6,8 %. Rast cien sa evidoval aj pri rybách a morských plodoch o 2,2 %, ostatných nealkoholických nápojoch o 2 % a osviežujúcich nápojoch o 1,3 %. Naopak, najvýraznejší pokles cien sa prejavil pri ovocí a orechoch o 10 %, olejoch a tukoch o 8,8 %, mlieku, ostatných mliečnych výrobkoch a vajciach o 8,6 % a mäse o 5,5 %. Ceny klesli aj pri cukre, cukrovinkách a dezertoch o 4,5 %, ovocných a zeleninových šťavách o 4,1 % a káve a náhradách kávy o 3,1 %.
„Kuracie mäso zaznamenalo mierny rast o 2,1 %, pričom ceny mlieka a základného pečiva zostali relatívne stabilné. Celkovo bolo sledované obdobie charakteristické poklesom cien viacerých základných potravín pri súčasnej stabilite alebo raste cien niektorých komodít,“ spresnil v pravidelnej analýze rezort financií.
Priemerná inflácia za obdobie január až september 2026 podľa MF dosiahla 3,5 %, pričom ceny potravín v priemere medziročne mierne klesli o 0,5 %. Pokles cien potravín tak prispieval k zmierňovaniu rastu spotrebiteľských cien, hoci celkovú úroveň inflácie naďalej ovplyvňoval aj cenový vývoj v ostatných výdavkových skupinách. V septembri 2026 bol medzimesačný vývoj cien potravín diferencovaný podľa jednotlivých kategórií.
V medziročnom porovnaní septembra 2026 so septembrom 2025 zaznamenali ceny potravín pokles o 3,6 %. Najvýraznejšie vzrástli ceny kakaových nápojov o 12,4 % a zeleniny, zemiakov a strukovín o 6,8 %. Rast cien sa evidoval aj pri rybách a morských plodoch o 2,2 %, ostatných nealkoholických nápojoch o 2 % a osviežujúcich nápojoch o 1,3 %. Naopak, najvýraznejší pokles cien sa prejavil pri ovocí a orechoch o 10 %, olejoch a tukoch o 8,8 %, mlieku, ostatných mliečnych výrobkoch a vajciach o 8,6 % a mäse o 5,5 %. Ceny klesli aj pri cukre, cukrovinkách a dezertoch o 4,5 %, ovocných a zeleninových šťavách o 4,1 % a káve a náhradách kávy o 3,1 %.