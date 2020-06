V. Jurík: Na dúfaní nie je možné postaviť ekonomiku

Bratislava 25. júna (TASR) – Na dúfaní, že sa situácia zlepší, nie je možné postaviť ekonomiku, Slovensko potrebuje projekty verejných investícií. Uviedol to poradca prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a zakladateľ Smart Cities klubu Vladimír Jurík v diskusnom paneli na konferencii Inovácie v architektúre a stavebníctve - Fórum slovenského stavebníctva 2020.



Ako dodal Jurík, na Slovensku sa zatiaľ riešila ešte len sanácia škôd, ktoré spôsobila pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené opatrenia. „Ale nehovorilo sa o tom, čo ďalej s tým prepadom ekonomiky, a to sme vnímali ako problém celkom logicky, pretože stavbári si dobre pamätajú obdobie finančnej krízy z roku 2008,“ dodal Jurík s tým, že v tom čase došlo k obrovskému výpadku investícií.



„Keď nie sú súkromní investori, tak musia nastúpiť investori verejní,“ myslí si Jurík. Za príklad kladie Nemeckú spolkovú republiku, ktorá si v súčasnosti požičiava 218 miliárd eur s tým, že presne vie, na čo ich použije.



Prezident ZSPS Pavol Kováčik je presvedčený, že práve stavebníctvo by malo byť stabilizačným faktorom pri nadchádzajúcej obnove ekonomiky. Upriamuje pozornosť na multiplikačný efekt stavebníctva, keďže je to typické domáce odvetvie, ktoré zamestnáva domácich zamestnancov. Subdodávky či dodávky sú z väčšiny takisto domáce a i výrobcovia stavebných látok sú domáci. Investície do stavebníctva sa preto do štátnej kasy vracajú vo forme daní, DPH či lepšej kúpnej sily obyvateľstva. Popritom všetkom sa podľa Kováčika aj tvorí hodnota projektov, ak sú investované zmysluplne a sú prínosom pre budúcu návratnosť.



Predstavitelia ZSPS apelujú na to, aby sa neopakovala situácia z roku 2008. „Máme rovnaké, veľmi podobné riziko ako v roku 2008, a to napriek tomu, že ide o iný typ krízy. Aj v rokoch 2008 – 2010 bol súbeh jednak krízy a zároveň parlamentných volieb a výmeny vlády. Na Slovensku doteraz vždy po výmene vlády došlo k určitému jednoročnému poklesu investícií,“ upozornil Kováčik.