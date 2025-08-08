< sekcia Ekonomika
V Kanade zaniklo v júli takmer 41.000 pracovných miest
Napriek tomu sa miera nezamestnanosti udržala na úrovni 6,9 %, zatiaľ čo analytici počítali s jej rastom na 7 %.
Autor TASR
Ottawa 8. augusta (TASR) - V Kanade zaniklo v júli takmer 41.000 pracovných miest, čo predstavuje najvýraznejší pokles počtu pracovných pozícií za 3,5 roka. Miera nezamestnanosti sa však udržala na pôvodnej úrovni, aj keď sa čakal jej rast. Údaje kanadského štatistického úradu zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.
V júli zaniklo v Kanade celkovo 40.800 pracovných miest, zatiaľ čo v júni sa ich 83.000 vytvorilo. Tempo poklesu nových pozícií tak bolo najvýraznejšie od januára 2022. Napriek tomu sa miera nezamestnanosti udržala na úrovni 6,9 %, zatiaľ čo analytici počítali s jej rastom na 7 %. Vrátila by sa tak na takmer 4-ročné maximum, ktoré zaznamenala v máji, keď dosiahla práve 7 %. Vtedy to bola najvyššia nezamestnanosť od septembra 2021.
Čiastočne sa pod vývoj na kanadskom trhu práce podpísali sektorové clá na oceľ, hliník a autá, ktoré zaviedol voči svojim obchodným partnerom americký prezident Donald Trump. Napriek tomu, nepriaznivé údaje za júl nepredstavujú otrasy na kanadskom trhu práce a v prípade niektorých sektorov sa situácia vyvíjala pozitívne.
Problémy však naďalej pretrvávajú v oblasti zamestnanosti mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Miera nezamestnanosti v tomto segmente dosiahla v júli 14,6 %, čo je v prípade nezapočítania pandemických rokov 2020 a 2021 najvyššia úroveň od septembra 2010.
