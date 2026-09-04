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V kanadskej ekonomike zaniklo v auguste takmer 42.000 pracovných miest
Štatistický úrad Statistics Canada v piatok uviedol, že v auguste zaniklo v ekonomike celkovo 41.700 pracovných miest.
Autor TASR
Ottawa 4. septembra (TASR) - V kanadskej ekonomike zaniklo v auguste takmer 42.000 pracovných miest. Situácia sa tak v porovnaní s júlom prudko obrátila po tom, ako sa ich v danom mesiaci vytvorilo viac než 75.000. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje kanadského štatistického úradu.
Štatistický úrad Statistics Canada v piatok uviedol, že v auguste zaniklo v ekonomike celkovo 41.700 pracovných miest. Výsledky výrazne zaostali za odhadmi analytikov, ktorí počítali so vznikom približne 15.000 nových pozícií. Trh práce do veľkej miery ovplyvnili Majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa konali v júni a júli v Kanade, USA a Mexiku. Tie viedli k jednorazovému navýšeniu počtu pracovných pozícií od apríla do konca júla o 181.000.
Otázny je ďalší vývoj pracovného trhu v Kanade po tom, ako 22. augusta vstúpili do platnosti americké dovozné clá na viaceré kanadské produkty vo výške 50 %. Kanada na to reagovala odvetnými clami platnými od 8. septembra. Tento faktor sa na vývoji kanadskej ekonomiky, ako aj na vývoji pracovného trhu začne odrážať až v ďalšom období.
Nezamestnanosť však zotrvala na nezmenenej úrovni 6,4 %. Čiastočne ju na stabilnej hodnote udržal pokles pracovnej sily, na jednej strane v dôsledku sprísnených imigračných pravidiel a na druhej v dôsledku starnutia populácie. Pracovná sila v Kanade, ktorá predstavuje zhruba 22,63 milióna ľudí, zaznamenala v auguste prvý pokles od februára tohto roka.
Štatistický úrad Statistics Canada v piatok uviedol, že v auguste zaniklo v ekonomike celkovo 41.700 pracovných miest. Výsledky výrazne zaostali za odhadmi analytikov, ktorí počítali so vznikom približne 15.000 nových pozícií. Trh práce do veľkej miery ovplyvnili Majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa konali v júni a júli v Kanade, USA a Mexiku. Tie viedli k jednorazovému navýšeniu počtu pracovných pozícií od apríla do konca júla o 181.000.
Otázny je ďalší vývoj pracovného trhu v Kanade po tom, ako 22. augusta vstúpili do platnosti americké dovozné clá na viaceré kanadské produkty vo výške 50 %. Kanada na to reagovala odvetnými clami platnými od 8. septembra. Tento faktor sa na vývoji kanadskej ekonomiky, ako aj na vývoji pracovného trhu začne odrážať až v ďalšom období.
Nezamestnanosť však zotrvala na nezmenenej úrovni 6,4 %. Čiastočne ju na stabilnej hodnote udržal pokles pracovnej sily, na jednej strane v dôsledku sprísnených imigračných pravidiel a na druhej v dôsledku starnutia populácie. Pracovná sila v Kanade, ktorá predstavuje zhruba 22,63 milióna ľudí, zaznamenala v auguste prvý pokles od februára tohto roka.