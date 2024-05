V katastrálnom území mesta Šaštín-Stráže chcú vybudovať veterný park

Bratislava 29. mája (TASR) - V katastrálnom území mesta Šaštín-Stráže (okres Senica) plánujú investori vybudovať veterný park. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosti Sloweb a WKS Energia I predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámer počíta s výstavbou šiestich turbín veternej elektrárne mimo zastavanej časti mesta.



"Vybudovanie sústavy veterných elektrární zahŕňa výstavbu súvisiacej dopravnej, technickej infraštruktúry a trasovanie elektrického vedenia do novovybudovanej rozvodne. Všetky objekty budú napojené na cestné komunikácie," uvádzajú investori v zámere. Vyprodukovaná elektrická energia má byť využívaná v elektrizačnej sústave SR.



Predpokladaný termín začatia výstavby je po nadobudnutí požadovaných povolení v roku 2026, termín ukončenia výstavby o rok neskôr. Celkové predpokladané náklady pre navrhovanú činnosť predstavujú približne 60 miliónov eur. Navrhovaný zámer by mal podľa investorov prispieť k diverzifikácii energetických zdrojov a tvorbe tzv. energetického mixu v regióne.