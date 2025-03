V katastri obce Bešeňov sa potvrdila nákaza vtáčou chrípkou

Bešeňov 12. marca (TASR) - Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Nové Zámky prijala veterinárne opatrenia na kontrolu choroby zvierat. V uplynulých dňoch bol v katastri obce Bešeňov v okrese Nové Zámky potvrdený výskyt vtáčej chrípky.



Úhyn niekoľkých kusov labute veľkej, nachádzajúcej sa na vodnej ploche aj na brehu štrkoviska Bešeňov, bol nahlásený 24. februára. Inšpektori RVPS Nové Zámky odobrali kadáver labute na laboratórne vyšetrenie. Veterinárny ústav vo Zvolene potvrdil pozitivitu na vírus vtáčej chrípky uhynutej labute a zároveň potvrdil vysoko patogénny kmeň vírusu vtáčej chrípky (HPAI) H5N1.



RVPS Nové Zámky na základe výsledkov nariadila obci Bešeňov, Poľovnému združeniu Bešeňov a všetkým vlastníkom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v obci vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov.



Do 20. marca je potrebné vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí vrátane približných počtov chovaného vtáctva. V postihnutej oblasti je potrebné zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi a zvýšiť dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov. Voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.



V infikovanom pásme platí zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov držaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach. Zároveň je zakázaný lov voľne žijúceho vtáctva a platí zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody. Všetky opatrenia platia až do odvolania.